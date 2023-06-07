Хотів повернутися до "Барсу": Лео Мессі переходить у клуб із США Девіда Бекхема

Семиразовий володар "Золотого м'яча", який восени, швидше за все, стане восьмиразовим, схилявся до повернення до Барселони. Але віддав перевагу США: Apple пообіцяла частку від трансляцій матчів MLS на своїй TV-платформі, а Adidas – додатковий бонус.

Related video

30 червня у Ліонеля Мессі закінчиться контракт із французьким "Парі Сен-Жермен", і він отримає статус вільного агента. Клуб уже підтвердив, що не продовжуватиме угоди з аргентинським чемпіоном світу. Підписати футболіста намагався його колишній клуб "Барселона" та саудівський "Аль-Хіляль", проте, за інформацією іспанського футбольного коментатора Гільєма Балага, Мессі продовжить кар'єру на північноамериканському континенті.

Він переходить у клуб із MLS "Інтер Майамі", який належить групі інвесторів, основний з яких — колишній англійський футболіст Девід Бекхем. Водночас саудити пропонували аргентинцю вигідніший контракт, але він вирішив його відхилити.

Переїжджаючи до Майамі, Мессі також укладе угоди з брендами Adidas та Apple. 35-річний семиразовий володар "Золотого м'яча" віддав перевагу США тому, що йому пообіцяли частку від трансляцій матчів MLS на Apple TV, а Adidas — додатковий бонус.

Цього тижня батько Мессі говорив, що син схиляється до повернення до Барселони, проте через фінансові труднощі, в яких опинився його колишній клуб, це стало неможливим.

З початком 2023 року склад синьо-гранатових помітно порідшав: пішли ветерани Серхіо Бускетс, Жерар Піке та Жорді Альба. Але клубу потрібно ще більше розвантажити фінансову відомість, перш ніж можна буде реєструвати нових футболістів.

"Аль-Хілялю" доведеться почекати як мінімум до наступного року, щоб поборотися за Мессі. Журналісти з'ясували, що сам футболіст просив саудитів почекати з переходом до ліги, де вже виступають колишні "вершкові" зірки — Кріштіану Роналду та Карім Бензема.

Нагадаємо, що Сергій Ребров представлений тренером збірної України на найближчі три роки і вже зробив гучну заяву про те, що українська спортивна преса буквально знищувала Андрія Шевченка під час його перебування менеджером головної футбольної команди країни.

Мабуть, Ребров перебільшив, адже Шевченко грав у Серії А, і не з чуток знає, який тиск справді можуть створювати галузеві видання.