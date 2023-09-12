Найскладніший суперник: збірна Італії радикально змінила склад перед матчем з Україною

Проти України не зіграє низка основних футболістів збірної Італії. Тренер Лучано Спаллетті на пресконференції пояснив, що місце у воротах посяде Джанлуїджі Доннарумма, хоча в Мілані на нього чекає не цілком привітне вітання.

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Тренер збірної Італії Лучано Спаллетті вніс низку кадрових змін до складу збірної на матч кваліфікації проти збірної України. Про це повідомляє портал Football Italia.

Маттео Політано та Джанлуїджі Манчіні не зіграють проти Синьо-жовтих через пошкодження, Джанлуїджі Распадорі замінить одноклубника з "Наполі". Маттіа Дзакканьї або Віллі Ньонто доповнять лінію атаки разом із нападником Чіро Іммобіле.

Дзакканьї тренувався окремо від інших у день перед матчем, він не на всі 100% готовий до протистояння з українцями, для яких перемога над збірною Італією може стати історичною.

Стадіон "Сан-Сіро"

Як пояснив Спаллетті на пресконференція, Джанлуїджі Доннарумма, як і раніше, буде у воротах національної збірної, хоча в Мілані на нього чекає не цілком привітний прийом. Місцеві вболівальники не шкодували критики на адресу голкіпера за рішення не продовжувати контракт із клубом і перейти в "ПСЖ", де йому запропонували вищу зарплату.

Італія — Україна: статистика зустрічей

Італія — Україна

Скуадра Адзурра втратила перемогу в попередньому матчі проти Північної Македонії, зігравши, як і Україна з Англією, внічию 1-1. Поєдинок у Мілані видається одним із вирішальних для обох команд, що борються за другу путівку на Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться наступного року на полях Німеччини. Однак статистика зустрічей Італія — Україна зовсім не на користь останніх.

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Починаючи з 1995 року Італія та Україна зіграли вісім матчів, зокрема й товариських. В України — жодної перемоги, і лише у двох випадках вдавалося зачепитися бодай за нічию за шести поразок.

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Пряму трансляцію з міланського стадіону "Сан-Сіро" можна буде подивитися в прямому ефірі на регіональних телеканалах "Суспільного", або ж в інтернеті, на стрімінгових платформах.

Нагадаємо, що в матчі проти Англії Україна зіграла внічию 1:1. Андрій Шевченко, коментуючи єдиний забитий м'яч англійців, відзначив забіг Кайла Вокера і помилку захисника Віталія Миколенка.

Також повідомлялося, що, за словами футболіста лондонського "Челсі" Бена Чілвелла, Україна вже не та, що в березні. Захисник відзначив мотивацію українців.