"Шахтар" звільнив тренера ван Леувена: команду очолив легенда клубу Даріо Срна

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна офіційно готуватиме футболістів до наступних матчів. Керівництво клубу побажало своєму колишньому капітану та функціонеру перемог на новій посаді.

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Керівництво ФК "Шахтар" розірвало контракт із нідерландським тренером Патріком ван Леувеном. Разом із наставником роботу в клубі припинив і весь тренерський штаб. Про це повідомляється на офіційному сайті "Шахтаря".

"ФК "Шахтар" офіційно оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Патріком ван Леувеном", — ідеться в публікації.

Представники клубу подякували тренеру та його помічникам за професіоналізм і побажали подальших успіхів.

Патрік ван Леувен

Ван Леувен працював у "Шахтарі" з 2006 року. Починав із помічника керівника академії, а через два роки став її директором.

працював у "Шахтарі" з 2006 року. Починав із помічника керівника академії, а через два роки став її директором. У 2013 році був керівником казахстанського "Кайрату".

У 2016-му обійняв посаду виконувача директора Департаменту молоді в "Маккабі" (Тель-Авів), а згодом — в.о. головного тренера клубу.

У 2022 році ван Леувен очолював луганську "Зорю", а з "гірниками" працював із початку нинішнього сезону.

Починав свою тренерську кар'єру в роттердамському "Фейєноорді", нинішнього наставника якого чутки не так давно сватали в "Шахтар". Але ексфутболіст збірної України Євген Левченко, який зараз обіймає посаду президента профспілки футболістів Нідерландів, в одному зі своїх інтерв'ю заявляв, що з Арне Слотом "Шахтарю" навряд чи вдасться домовитися.

До слова, звільнення і попереднього наставника "гірників" Ігора Йовічевіча також було пов'язане з "Гордістю Півдня" (De Trots van Zuid), як у Нідерландах називають "Фейєноорд". У плей-оф Ліги Європи сезону 2022/23 нідерландці розгромно переграли "гірників": 7:1.

На початку нинішнього сезону повідомлялося, що деякі футболісти незадоволені ван Леувеном, який сповідує більш авторитарні методи порівняно з попередніми тренерами української команди. Подібний тренерський стиль, скоріше, ближчий до підходів його більш відомого співвітчизника Луї ван Гала. Ван Леувен, зокрема, робив ґрунтовний акцент на фізичній підготовці футболістів.

Старт у Чемпіонаті України видався не з найкращих, таким же був і перший матч у Лізі Чемпіонів, коли "Порту" без жодних складнощів переграв "гірників". Але згодом результати стали поступово вирівнюватися, приклад тому — нещодавня вольова перемога в матчі з бельгійським "Антверпеном".

Шахтар звільнив тренера Патріка ван Леувена: реакція преси

Головний редактор українського тижневика "Футбол" Артем Франков був украй здивований рішенням керівництва клубу змінити тренера посеред сезону.

"Вибачте, але після "Антверпена"… Охр*ніти, не встати. Хоча є, звичайно, аргументи й на користь нинішнього рішення — головне, хто прийде на зміну. Це дуже часта історія — звільнення, може, і правильне, але момент невідповідний, поперек усього", — написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Шахтар звільнив тренера Патріка ван Леувена: хто прийшов на зміну

Даріо Срна — новий тренер Шахтаря

Раніше, за чутками, основним кандидатом на заміну голландцю був хорват Іван Леко — головний тренер "Хайдука" зі Спліта, якого хотів бачити Даріо Срна. Однак поки що в.о. тренера "гірників" буде все ж таки сам колишній "директор з футболу" "Шахтаря".

Нагадаємо, що збірна України здобула важливу перемогу з непростим суперником у матчі-кваліфікації на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва переграли суперника з рахунком 2:0. Судячи з усього, путівка на Чемпіонат Європи в Німеччині буде розігруватися в очному протистоянні України з Італією в Леверкузені 20 листопада.

Також повідомлялося, що фотограф і СММник "Кривбаса" вирішили не повертатися в Україну з-за кордону після матчу жіночої команди в Лізі чемпіонів.