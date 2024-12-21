Реванш Усик — Ф'юрі: онлайн-трансляція бою в Саудівській Аравії

Тайсон Ф'юрі ґрунтовно готувався до поєдинку з Олександром Усиком, упродовж трьох місяців він не був у родинному колі та навіть не розмовляв із дружиною. Михайло Мудрик, якому загрожує дискваліфікація, прибув до Саудівської Аравії підтримати земляка.

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У суботу, 21 грудня, відбудеться бій-реванш Олександра Усика, який у статусі об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі протистоятиме Тайсону Ф'юрі.

Бій приймає Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Фокус веде пряму трансляцію реваншу Усик — Ф'юрі. Початок поєдинку — о 01:00 неділі, 22 грудня.

Онлайн-трансляція реваншу Усик — Ф'юрі

Бокс. Суперважка вага

Бій за пояси WBA, WBO, WBC

Ер-Ріяд, Kingdom Arena

Рефері: Роберто Рамірес-молодший (Пуерто-Рико)

Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі

6 ГОДИН ДО МАТЧУ. Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик прибув на Kingdom Arena підтримати земляка. 23-річний футболіст поки тимчасово відсторонений від футболу через виявлену в його організмі заборонену речовину — мельдоній.

Штучний інтелект віддає перевагу Усику

Під час бою-реваншу Усик — Ф'юрі, за оцінками ChatGPT, в українського боксера буде перевага. Штучний інтелект проаналізував попередній поєдинок і дані обох боксерів.

ШІ аргументував співвідношення сил низкою причин, серед яких технічна майстерність, фізична готовність і психологічна перевага. За цими показниками Усик виглядає сильнішим.

"Прогнозую, що Олександр Усик має трохи більше шансів на перемогу, ніж Тайсон Ф'юрі", — написав ChatGPT.

Усику заборонили цілувати хрест

З останніх новин із розташувань боксерів - Олександру Усику заборонили ритуал із цілуванням хреста перед боєм. Під час травневої перемоги користувачі соціальних мереж прийняли хрест за інгалятор. Інгалятори під час боксерських боїв під суворою забороною і вважаються допінгом.

Усик — Ф'юрі: дружина британця поскаржилася на суворий графік підготовки чоловіка

Програвши перший бій, Ф'юрі вирішив відсторонитися від сім'ї на 12 тижнів у відчайдушній спробі повернути свої титули.

"Це була тривала підготовка, не був із дружиною і дітьми протягом трьох місяців. Я не говорив із Періс взагалі протягом трьох місяців. Жодного слова. Я багатьом пожертвував. Але все це окупиться, якщо я виграю, 100%", — пояснив 36-річний "Циганський король".

Наразі Періс уже приїхала в Ер-Ріяд, щоб підтримати чоловіка.

"Він відсторонювався від сімейного життя на кілька місяців, поставив себе в дуже серйозні умови та має дуже і дуже цілеспрямований вигляд", — заявила дружина Ф'юрі.

Усик — Ф'юрі: коли та де дивитися реванш

Права на показ бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі належать медіасервісу Megogo. Трансляція вечора боксу стартує о 18:50 за київським часом. Бій і весь файткард будуть доступні за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" тощо.

Головний бій вечора розпочнеться 22 грудня приблизно о 1:00. Поєдинок "Усик — Ф'юрі" також покаже сервіс DAZN, перший поєдинок андеркарда буде доступний з 19:00 за київським часом. Серед іншого, на ринг вийдуть українські боксери Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.

Нагадаємо, що промоутер Усика звинуватив Ф'юрі в грубому порушенні правил перед боєм-реваншем.

Також повідомлялося, що Усик і Ф'юрі провели найдовшу дуель поглядів в історії боксу.