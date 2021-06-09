Влад Сергєєв: Як зробити безпеку такою же простою, як виклик таксі

Про створення кнопки особистої безпеки Safor – інноваційного продукту, що робить безпеку доступною для кожного

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Сьогодні все наше життя поміщається в смартфон: в один клік ми замовляємо їжу, викликаємо таксі і навіть будуємо відносини. Минулого року – з виходом у магазини додатків Safor Security – до цього списку додалася ще й особиста безпека. Але наша історія почалася набагато раніше – у 2017 році.

Британський стартап Safor App озвучили ідею додатка, який дозволяв би будь-якій людині викликати охорону просто і швидко. Ідея мене зацікавила – адже у смартфоні можна робити купу другорядних речей, але до безпеки одним тапом ще ніхто не дійшов.

Як підприємець я розумів, що відкриваються величезні перспективи: до цього людині у будь-якому випадку потрібно було телефонувати до служби охорони або поліції, ба більше – набирати довге повідомлення. А тут – один клік, або навіть голосова команда.

Була ще одна причина, чому я взявся за цей проект – навіть більш вагома. У мене є донька, за яку я дуже переймався. Оскільки я постійно у роз’їздах та живу у декількох країнах одночасно, для мене було дуже важливо, щоб вона була повністю захищена.

Я запропонував запустити пілотний проект в Україні, адже у нас високий рівень криміналу, і у такому продукті дійсно є потреба. Мені дали франшизу, я запустив Safor Ukraine, і з 2018 по 2020 рік займався ретельним тестуванням і розробкою – щоб додаток працювало без перебоїв, адже мова про життя і здоровʼя людей.

У серпні 2020 додаток Safor запустився в Україні. Після цього я сфокусувався на просуванні. Ми сформували позиціонування, яке дозволило відокремитися від конкурентів. Зазвичай бренди, які працюють у сфері охорони, залякують своїх клієнтів. Ми пішли іншим шляхом: наш продукт – це кнопка особистої безпеки. Ми не розповідаємо про те, що на кожному кроці вас чекає небезпека, а говоримо, що з Safor Security вам буде спокійно завжди і всюди.

Наша велика мета – розвивати культуру особистої безпеки в Україні. За 9 місяців після релізу я можу сказати, що у нас це виходить. Сьогодні нашим додатком користуються 32 000 українців.