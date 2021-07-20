Коли ночі страшніші дня. Чим небезпечні спекотні вечори під час теплових хвиль

Експерти кажуть, що високі нічні температури вимотують організм людини швидше, ніж денна спека.

Як пережити спеку в нічний час

Учені вважають, що основну загрозу для людей несе не денна спека, а тепліші літні ночі. Високі температури в нічний час доби можуть призвести до значної кількості смертей, оскільки людське тіло позбавляється можливості охолодитися.

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"У новинах кажуть про максимуми, але мінімуми в нічний час впливають на смертність", — говорить вчена з Каліфорнійського університету Лара Кушинг.

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Людському тілу потрібен час для того, щоб охолонути. Зазвичай це відбувається уві сні, коли температура тіла природним способом знижується.

"Дуже важливо, щоб у людей була можливість знизити внутрішню температуру тіла. Коли вночі дуже жарко, ви не відчуваєте необхідного полегшення, і це збільшує фізіологічне навантаження на ваше тіло", — зазначає експертка в питаннях навколишнього середовища з Вашингтонського університету Крісті Ебі, передає New York Times.

Хвилі спеки особливо небезпечні під час різкого підвищення температури. Експерти кажуть, що людське тіло просто не встигає пристосуватися до нових умов. Під час раптових підвищень температури і вологості, люди стають найбільш вразливими.

Понад 5 млн осіб у всьому світі щорічно помирають через сильну спеку або холод. Іншими словами, 9,4% від загальної кількості смертей у світі пов'язані з екстремальними температурами

Тривала спека особливо небезпечна для людей похилого віку, маленьких дітей і вагітних жінок. Теплові хвилі також частіше впливають на людей, які працюють на відкритому повітрі, наприклад, у сільськогосподарській галузі або будівництві, людей із серцево-судинними захворюваннями і безпритульних.

За словами епідеміолога-еколога з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Таріка Бенмархнії, кожну теплову хвилю підсилює вологість, яка утримує тепло в нічний час.

[ + – ] У спеку серцево-судинній системі доводиться цілодобово працювати в режимі навантаження і навіть перевантаження Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

Експерт підкреслює: коли міста страждають від сильної спеки, бідніші спільноти стають найбільш вразливими. Різниця полягає в наявності кондиціонерів у будинках, а також здатності їхніх власників платити за додатково спожиту електроенергію.

Деякі міста прагнуть пом'якшити наслідки теплових хвиль, відкриваючи центри охолодження, перевіряючи стан вразливих людей і роздаючи воду в пляшках. Однак всі ці заходи вживаються, щоб полегшити стан протягом дня, але не вночі.

Теплові хвилі — результат зміни клімату

Метеоролог-дослідник з Океанографічного інституту Скріппса Каліфорійського університету Олександр Гершуні пояснює, що з підвищенням температури повітря може утримувати більше вологи. На водяну пару припадає майже 85% парникового ефекту. Він не є початковою причиною потепління, але існує взаємозв'язок: вищі температури збільшують вологість повітря, а більша кількість вологи утримує більше тепла у поверхні землі. Зі свого боку, цей процес піднімає температуру повітря ще більше.

"З усіх екстремальних погодних явищ теплові хвилі більше за інших пов'язані зі зміною клімату", — говорить експерт.

Інше дослідження, яке охопило останні 20 років, показало, що понад 5 млн осіб у всьому світі щорічно помирають через сильну спеку або холод. Іншими словами, 9,4% від загальної кількості смертей у світі пов'язані з екстремальними температурами, що еквівалентно 74 додатковим летальним випадкам на 100 тис. осіб. При цьому, кількість смертей від спеки зростає, а від холоду — знижується.

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Професор Університету Монаш Юмін Гуо, каже, що найвищий надлишковий рівень смертності, пов'язаний зі спекою, зафіксований в Східній Європі. Результати дослідження представлені у вигляді аналізу, проведеного Глобальним альянсом із клімату і здоров'я, який опублікований в науковому журналі Lancet Planetary Health.

На основі дослідження Альянс створив рейтинг країн світу, відштовхуючись від їхнього рівня турботи про здоров'я людини в рамках боротьби зі зміною клімату.

Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, Норвегія та Ісландія отримали нуль балів із 15 як країни, які навіть не згадали здоров'я людини в своїх стратегічних планах щодо змін клімату.

Європейський союз також опинився із самого низу, набравши 1 бал із 15, у той час як США та Великобританія отримали 6 і 7 балів відповідно. Коста-Ріка посіла перше місце, отримавши 13 балів із 15. У рейтингу були представлені 66 країн. Україна в цей рейтинг не потрапила.

[ + – ] Дуже важливо, щоб у людей була можливість знизити внутрішню температуру тіла Фото: Dziana Hasanbekava from Pexels

Небезпека спеки для здоров'я людини

Лікарка-терапевтка Наталія Бондаренко каже, що небезпека криється в тому, що навіть вночі організм не отримує необхідного перепочинку від спеки.

Різке зневоднення внаслідок потовиділення, з втратою не тільки води, але й електролітів — це ризик для нирок і серцево-судинної системи

"Зазвичай під час сну температура тіла знижується, метаболізм сповільнюється. Якщо цього немає, то серцево-судинній системі доводиться цілодобово працювати в режимі навантаження і навіть перевантаження. Цілодобово організм відчуває стрес і намагається задіяти механізми адаптації. Також організм втрачає воду й електроліти, особливо вночі, коли людина спить і не може заповнювати втрати. Або навпаки, вмикає кондиціонер на ніч, найчастіше на максимум, із ризиком переохолодження і простудних захворювань", — говорить експертка.

Терапевтка також підкреслює, що тривалий вплив високих температур на організм може призвести до дійсно тяжких наслідків.

"Загальний перегрів організму може призвести до теплового удару, коли всі механізми адаптації вже не справляються: припиняється потовиділення, зростає температура тіла, підвищується ризик судом і пошкоджень головного мозку. Другий фактор — різке зневоднення внаслідок потовиділення, з втратою не тільки води, але й електролітів. Ризик для нирок і серцево-судинної системи", — підсумувала Бондаренко.