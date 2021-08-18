Криптовалюта - шкода чи користь для екології

Останнім часом все більшого поширення набуває криптовалюта. Що про неї важливо знати.

Звинувачення на адресу майнінг про те, що він завдає шкоди навколишньому середовищу, рідше звучати не стали. Для видобутку криптовалюта потрібен величезний обсяг ресурсів електрики. Витрата в даному випадку запросто зрівняється зі споживанням енергії цілими країнами. Мережа може споживати таку кількість ресурсів, яке становить річна витрата електроенергії Нідерландів або Казахстану. У Китаї, де зосереджена ферма майнінг, в основному енергію отримують на станціях, що працюють на вугіллі. Експерти впевнені в тому, що видобуток біткоїна завдає серйозний шкоди природі. Саме тому дана тема заслуговує на особливу увагу.

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Так чи прибутково добувати криптовалюта, якщо витрати на оплату енергії більше в порівнянні із заробітком? Багато добувачі переїжджають в США, Канаду, Росію і країни Скандинавії, де холодний клімат дає можливість знизити собівартість ВТН. Ось так бажання більше заробити дало поштовх до пошуку інших методів вирішення проблеми, виникнення "зеленого" майнінг. Більш детальну інформацію про це ви можете дізнатися на сайті https://cryptex.net/blog/. Тут ви знайдете чимало цікавих статей і на іншу тему.

Види "зеленої" видобутку криптовалюта

В основі принципів екологічного майнінг лежить використання ресурсів, які можуть відновлюватися. Сюди можна віднести застосування енергії вітру, сонця, води. При видобутку біткоїни гарантовано виділяється надлишкове тепло, що може нести шкоду природі. Побоювання вчених, що майнінг може вплинути на підвищення температури Землі на 2 градуси, цілком виправдані.

Щоб знизити руйнівний вплив майнінгу на екосистему планети, можна і потрібно використовувати альтернативні джерела електроенергії: вітряки, сонячні панелі, гідроелектростанції, геотермальні електростанції. Майнер перебираються в регіони, де доступні екологічні способи видобутку електрики. Завдяки майнінгу в провінції Сичуань, де видобувається половина від світового видобутку криптовалюта, отримала розвиток гідроенергетика. Тепер гідромайнінг виділений як окремий спосіб видобутку монет.

Світовий досвід

Канада . У провінції Квебек річна температура в середньому дорівнює 5 градусів Цельсія. Звичайно, ціна і витрати на опалення і підігрів води досить високі. Експериментально компанія Heatmine до теплиці, в якій виховують полуницю, підключили ASIC-ферму. У підсумку витрати на опалення теплиці знизилися майже на 90%. Тепер в планах компанії розробка проекту опалення будинків за допомогою отриманого тепла від ASIC-ферм.

Також в Канаді використовують надлишки тепла, нагріваючи воду для розведення риби. А в місті-примарі Ocean Falls майнер створили еко-френдлі центр. Вони добувають монети за допомогою гідроенергії.

Ісландія . Найвідоміша майнінг-ферма застосовує геотермальні ресурси. У 2018 році зростаюча чисельність майнер мало не привела країну до енергетичного колапсу. Майнер витрачали енергії більше, ніж жителі держави. В даному випадку розробили систему витрачання електроенергії із застосуванням штучного інтелекту.

Той же 2017 рік став початком експериментальної видобутку біткоїн з інших джерел енергії. У маленькому містечку Казуно електрику виробляють гідроелектростанція, вітряки і геотермальна станція. Тут майнінг-ферма функціонує на чистій "зеленої" енергії.

Китай . Стимулює створення і просування проектів з екологічної видобутку електроенергії. Провінція Сичуань, яка негласно вважається біткоїн-столицею Китаю, отримує електрику за рахунок злив, завдяки чому можна отримати майже сотню гігават енергії.

Великобританія . EcoHashes — проект видобутку біткоіни, що працює над тим, щоб весь майнінг став економічним, дохідним і екологічним. Для цього в проекті задіяні способи видобутку енергії за допомогою вітру, сонця і води. Новітні системи для майнінг в поєднанні з цими способами дають відмінні результати.

З таким підходом багатьох країн світу до видобутку електрики "зелений" майнінг має великі шанси приносити величезну користь. З розвитком технологій з'являється все більше способів отримувати прибуток.

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