VR, Ілон Маск і кіно на орбіті. Польоти в космос стають все доступнішими

"Небо становится ближе — с каждым днем". На МКС знімають художній фільм, аеростати піднімають туристів на 30 км вгору, Ілон Маск відправляє на орбіту квартет "астронавтів-аматорів". А японці створюють свій космос — у віртуальній реальності.

Актори в космосі: перший фільм уже знімають

5 жовтня на борту космічного корабля "Союз МС-19" на Міжнародну космічну станцію (МКС) уперше вирушили російська актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко — для зйомок комерційного художнього фільму. Це буде історія про лікаря, якому довелося летіти на космічну станцію, щоб врятувати члена екіпажу, який страждає на захворювання серця. Картина стане першим у світі художнім фільмом, знятим у космосі. Разом із актрисою та режисером на МКС відправився космонавт Антон Шкаплеров.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

[ + – ] Актриса Юлія Пересільд, режисер Клим Шипенко та космонавт Антон Шкаплеров на МКС

• На МКС Шипенко та Пересільд пробудуть 12 днів, 17 жовтня вони повернуться на Землю разом із іншим російським космонавтом — Олегом Новицьким.

Космічний туризм: на большом воздушном шаре

На початку жовтня американська компанія World View оголосила, що вривається в індустрію космічного туризму та з 2024 року відкриває польоти на стратосферних повітряних кулях, які зможуть підняти туристів на висоту 30 км. Звідти можна побачити кривизну Землі на тлі чорного космосу. На борту капсули можуть розміститися вісім пасажирів. Одне місце коштуватиме $50 тис. Політ триватиме шість-вісім годин. Перший запуск запланований у штаті Арізона, недалеко від Великого каньйону.

[ + – ] Стратосферні повітряні кулі зможуть підняти туристів на висоту 30 км

• У капсулі будуть зручні відкидні сидіння, високошвидкісний інтернет, ванна, камери спостереження за Землею, телескопи для спостереження за зірками, а також їжа та напої

Важливо

У космос із багажем. Французьке вино, піч та малюк Йода як індикатор невагомості

• Місця для першого польоту у 2024 року вже викупила некомерційна організація Space For Humanity. Вони обіцяють самі вибрати та навчити учасників дебютного польоту

Польоти без NASA. Ілон Маск запускає "астронавтів-аматорів"

У вересні в капсулі Dragon компанії SpaceX Ілона Маска на орбіту відправилися четверо "астронавтів-аматорів". Уперше замовником польоту американських астронавтів на кораблях SpaceX виступало недержавне агентство NASA. Очолив екіпаж із чотирьох осіб і оплатив місію мільярдер Джаред Айзекман. Разом із ним у триденну орбітальну подорож вирушили працівниця системи охорони здоров'я Гейлі Арсено, популяризатор науки Сіан Проктор та інформаційний аналітик Кріс Семброскі. Космічний апарат піднявся на висоту 575 км — на 150 км вище за орбіту МКС.

[ + – ] Астронавти-любителі в капсулі Dragon компанії SpaceX

• Квартет астронавтів провів у космосі низку експериментів і поспостерігав за Землею

Космічний аватар: віддалений політ у космос

Місяць тому японське агентство JAXA оголосило, що займається розробкою "космічних аватарів" для віддаленого відвідування космосу. Компанія Аvatarin Inc уже зробила платформу, що об'єднала технології віртуальної реальності, штучного інтелекту, телекомунікацій, робототехніки, передачі тактильних відчуттів, за допомогою якої можна дистанційно керувати роботом у реальному часі.

[ + – ] JAXA просуває проект під гаслом "Космос для всіх"

• Технологію протестували у 2020 році на МКС. Надихнувшись успіхом, японські розробники хочуть розширити її можливості

Важливо

Від Гагаріна до Маска. Як польоти в космос, готель на орбіті та будинки на Місяці стають все доступнішими

• JAXA просуває проект під гаслом "Космос для всіх", сподіваючись зробити космічний туризм доступнішим.