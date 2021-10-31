На Сонці спалах класу Х1. Найсильніша магнітна буря 2021 дасть про себе знати 31 жовтня

NASA опублікувало зображення потужного спалаху на Сонці: хмара сонячної плазми, яка досягла Землю 30-31 жовтня, викликала сильну геомагнітну бурю на планеті.

У космічному агентстві NASA показали, як виглядав найпотужніший спалах на Сонці, що викликав магнітну бурю рівня G3 30-31 жовтня. Фото та відео було зроблено з борту космічної обсерваторії сонячної динаміки (SDO) NASA.

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[ + – ] Спалах на сонці X-класу

На кадрах можна побачити пляму дуже яскравих ультрафіолетових променів внизу зірки, яка свідчить про спалах X-класу — найпотужнішої в класифікації.

Сонячний спалах Х1, який стався днями, спричинив корональний викид маси. "Хмара сонячної плазми має прибути протягом наступних 6-18 годин. Потужна геомагнітна буря G3 дасть про себе знати 30 та 31 жовтня ", – повідомили вчені.

[ + – ] Спалах на Сонці — відео

Чим небезпечні геомагнітні бурі?

Відомо, що геомагнітні бурі на Землі спричинені спалахами на Сонці, під час яких зірка викидає величезну кількість плазми, так звані плазмові хмари, що рухаються у космічному просторі під дією сонячного вітру зі швидкістю до 1000 км за секунду. Досягаючи магнітного поля Землі, вони викликають геомагнітні бурі, які сильно впливають на нашу планету.

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Геомагнітні бурі впливають на роботу різних технічних пристроїв — можуть виходити з ладу або працювати з перебоями радіолокаційні прилади та прилади навігації, що небезпечно під час польотів авіалайнерів. Також можуть виникнути перебої в роботі наземного обладнання, що передає та приймає GPS-сигнали. Тому через спалахи на Сонці можуть працювати неправильно або зовсім не працювати автомобільні навігатори, стільникові телефони та інші пристрої з підтримкою GPS.

Як і у випадку з технікою, цей вид сонячної активності вкрай несприятливий для людей. Магнітні бурі надають несприятливий вплив на серцево-судинну систему людини. З цієї причини під час них підвищується кількість інфарктів та інсультів. А у здорових людей виникає безпричинна втома, апатія, занепад сил.

Нагадаємо, що на Сонці стався найпотужніший спалах Х-класу, а пов'язаний з ним корональний викид маси досяг Землі 30 жовтня. Спалах стався в активній області №2887 на Сонці.