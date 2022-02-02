Вчені знайшли таємничий скелет коня без голови у похованні раннього Середньовіччя

На стародавньому цвинтарі у Німеччині виявили останки людини та коня без голови. Вчені вважають, що їх поховали 1400 років тому.

У місті Кнітлінген, яке розташоване в землі Баден-Вюртемберг у Німеччині, на середньовічному цвинтарі археологи виявили могилу зі скелетами людини та коня без голови. Вчені вважають, що похована тут людина була власником цього коня і за життя їздила на ньому. Приблизний вік поховання – 1400 років, повідомляє ScienceAlert.

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За словами археолога Фольке Даммінгера зі Штутгартської регіональної ради Державного управління охорони пам'яток, в епоху раннього Середньовіччя цією територією правили франкські королі з династії Меровінгів. Ця династія була при владі у Франкській державі з 476 по 750 роки нашої ери. Ця країна займала території нинішньої Франції та частини нинішньої Німеччини.

[ + – ] Скелет стародавнього франкського воїна, який виявили у Німеччині Фото: ScienceAlert

"Ми вважаємо, що ця людина була одним із головних воєначальників і служила королям з династії Меровінгів. І звичайно ж, брала участь у завойовницьких походах", — каже Даммінгер.

За словами вченого, з огляду на те, що цей воїн представляв місцеву еліту, він володів великими сільськогосподарськими угіддями, тут жила його родина, але землю обробляли селяни.

Головне питання полягає у тому, чому цю людину поховали з конем без голови?

[ + – ] Можливо, кінь обезголовили тому, що це було частиною похоронної церемонії Фото: ScienceAlert

"Поки що у нас немає точної відповіді на це запитання. Можливо, кінь обезголовили тому, що це було частиною похоронної церемонії. І швидше за все, кінь розмістили поруч із власником, щоб він міг використати його у потойбічному житті. Але голову коня ми поки що не знайшли", — каже Даммінгер.

Члени сім'ї вершника хотіли показати його багатство та статус, а тому поховали разом із конем, каже археолог.

[ + – ] Частина середньовічного цвинтаря у місті Кнітлінген, де проводять розкопки німецькі археологи. Фото: Seneca-Guns

На цьому ж цвинтарі в місті Кнітлінген вчені виявили останки кількох чоловіків та жінки, які жили у той самий час, як і вершник. Всі вони належали до багатого стану, враховуючи той факт, що в могилах було виявлено прикраси, а також зброю: мечі, списи, щити та наконечники стріл.

[ + – ] Карта Франкської держави — територіальні розширення від 481 до 814 р. Фото: wikipedia

За словами Даммінгера, археологи ретельніше вивчать могилу з обезголовленим конем. Вони хочуть провести аналіз кісток і зубів вершника, щоб з'ясувати, скільки йому було років, чим він хворів і від чого помер, а найголовніше, коли саме. Також у планах вчених провести розкопки та інші поховання періоду раннього Середньовіччя, що знаходяться у цьому німецькому місті.