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"Антимавпячі закони" та ментальні стрибки: як ідеї Чарлза Дарвіна розбурхують уми в XXI столітті

Галина Ковальчук
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Прах Чарлза Дарвіна похований у Вестмінстерському абатстві, поруч із королями та виданими вченими
Фото: Getty Images | Прах Чарлза Дарвіна похований у Вестмінстерському абатстві, поруч із королями та виданими вченими

Особливість теорії Чарлза Дарвіна полягала в тому, що вона стосується не лише тварин і рослин, але й людини. Дарвін підважив основний релігійний постулат про те, що людину створив бог, і скинув її з п’єдесталу "вінця творіння" до кола тварин.

Науковці різних країн 12 лютого, у день народження британського натураліста, автора теорії еволюції, відзначають День Дарвіна. У цей день музеї, університети, інші наукові установи від США до Норвегії та Італії організовують семінари, щоб обговорити ідеї науковця та їхнє значення для науки, звіряють їх із сучасними відкриттями.

Дарвін і досі залишається одним із найавторитетніших науковців Заходу: його іменем названі десятки видів тварин і різноманітні об’єкти — від гір на Землі й астероїдів у космосі до операційної системи, яку компанія Apple випустила в 2000 ро­ці. Прах Дарвіна похований у Вестмінстерському абатстві, поруч із королями й королевами Великобританії та найвизначнішими науковцями, як-от сер Ісаак Ньютон чи Стівен Гокінг.

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Водночас за 213 років, що минули від народження Дарвіна, його ідеї регулярно ставлять під сумнів і науковці, і позанаукові спільноти. Їм муляє в оці теорія еволюції, яку висунув Дарвін. У 1830-х роках він як натураліст брав участь у подорожі до Америки на військовому кораблі "Бігль", і лише через 20 років оформив свої спостереження за світом тварин у книгу "Походження видів". У ній викладена теорія еволюції про те, що земні види не є застиглими, а розвиваються завдяки природному відбору, тобто виживанню і розмноженню тих особин, які найбільш пристосовані до умов довкілля.

Ця книга, опублікована в 1859 році, мала ефект вибуху в наукових колах того часу й стала неймовірно популярною в суспільстві. Перший наклад 1,2 тис. примірників одразу розкупили, ще за життя Дарвіна книгу перевидавали шість разів, були численні переклади. А в 2015-му, після опитування британських видавців академічної літератури, цю книгу визнали найбільш цитованим науковим твором усіх часів.

, Террі Пратчетт, британський письменник-фентезіст

"Теорія Дарвіна справджується щодня. Небагато треба, щоб знову перетворити нас на мавп"

Особливість теорії Чарлза Дарвіна полягала в тому, що вона стосується не лише тварин і рослин, але й людини. Як писав науковець: "Має пролитися світло на походження людини та її історію". Цим Дарвін підважив основний релігійний постулат про те, що людину створив бог, і скинув її з п’єдесталу "вінця творіння" до кола тварин. Тому й досі є ті, хто сперечається з Дарвіном і дорікає йому за той переворот, що він спричинив у мисленні людства.

Теорія еволюції: мавпа проти Адама

Карикатура на вчення Дарвіна про походження видів
Карикатура на вчення Дарвіна про походження видів

Системною опозицією до Дарвіна та його ідей є креаціоністи — церкви та релігійні громади, які виступають проти поширення теорії еволюції та дарвінізму як наукового погляду на виникнення і розвиток людини. Найпоширенішою є їхня боротьба проти викладання теорії еволюції в школах. Чемпіоном світу в цій боротьбі є США, де ще на початку XX ст. багато штатів упровадили "антимавпячі закони" й заборонили викладати дарвінізм у шкільних курсах біології. Згідно з національною традицією, американські креаціоністи намагаються доводити свою правоту в судах. Вони регулярно відбуваються й досі, незважаючи на те, що в 1968-му Вищий суд США визнав "антимавпячі закони" неконституційними, бо вони, зокрема, порушують норму про свободу релігії.

Подібні рухи креаціоністів є в б­агатьох куточках світу — від Великобританії до Австралії та арабських країн, дискусії там точаться досі. Не допомогла й думка Папи Франциска про те, що "еволюція в природі не протирічить поняттю творення", яку він висловив у 2014 році.

Побічні ефекти еволюції

Успішним прикладом перенесення теорії еволюції на інші науки є роботи історика Юваля Ноя Гарарі
Успішним прикладом перенесення теорії еволюції на інші науки є роботи історика Юваля Ноя Гарарі

Дарвінова теорія еволюції функціонує не лише в біології — її регулярно припасовують до різноманітних наукових сфер. Наприклад, ще за життя Дарвіна з’явився соціальний дарвінізм — теорія про те, що принцип природного відбору можна застосувати й до суспільних, економічних і політичних процесів. Представниками цього руху були такі науковці, як Герберт Спенсер і Томас Мальтус, письменник Фрідріх Ніцше. Водночас "соціальний дарвінізм" — яскравий приклад компрометації наукової теорії, адже на його ідеї спиралися нацисти в Німеччині, щоб запровадити нелюдську систему винищення цілих народів.

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У наш час прикладом, до того ж успішним, перенесення теорії еволюції на інші науки є робота історика Ювала Ноя Гарарі. Його ідея полягає в тому, що людина еволюціонує не так фізично — у цьому сенсі ми мало відрізняємося від наших далеких предків на кшталт кроманьйонців, — як ментально. Ізраїльський історик докладно показує, як протягом довгої історії людства відбувалися такі ментальні стрибки — від когнітивної до наукової революції, — завдяки яким сучасний спосіб мислення і життя людей разюче відрізняються від давнини.

Проти Дарвіна. Хто опонує теорії еволюції сьогодні

На початку 2022-го ізраїльські генетики виступили із сенсаційною заявою про те, що зміни в генетиці не випадкові
На початку 2022-го ізраїльські генетики виступили із сенсаційною заявою про те, що зміни в генетиці не випадкові

У наукових новинах регулярно трапляються заголовки штибу "Дарвін був неправий!" чи "Нарешті розгадали загадку Дарвіна!" Із розвитком науки та кращим розумінням процесів і явищ природи науковці переглядають ті чи інші постулати теорії еволюції, які раніше здавалися безпомилковими.

Наприклад, на початку 2022-го ізраїльські генетики виступили із сенсаційною заявою про те, що зміни в генах не є випадковими, як те проголошував Дарвін і вважало суспільство протягом сторіч.

Згідно з теорією еволюції, маса генетичних мутацій накопичується впродовж довгого часу, потрібні для виживання мутації активуються під впливом довкілля. Проте Аді Лівнат і група його колег із Університету Хайфи стверджують, що у випадку людських генів це не зовсім так. Вивчивши пристосування людей до вірусу малярії, вчені побачили, що тут задіяні не лише зовнішні фактори, але є й внутрішня інформація в геномі, що накопичується й впливає на мутації. Порівняно з випадковими зміни відбуваються набагато швидше й точніше. Завдяки цьому відкриттю вчені кажуть, що еволюція — набагато ширше явище, ніж передбачав Дарвін, і вони продовжать вивчати внутрішні механізми еволюції генома людини.

"Внесок" у генофонд

Iронічним виміром теорії еволюції є Премія Дарвіна
Iронічним виміром теорії еволюції є Премія Дарвіна

Iронічним виміром теорії еволюції є Премія Дарвіна — власне, це антипремія, її вручають пересічним громадянам, які вчинили настільки безглуздо, що назавжди пошкодили свою репродуктивну систему чи загинули. Ця антипремія виникла у 1980-ті з дискусій на форумах "Юзнету", однієї з найперших соціальних мереж, про найбільш безглузді й водночас стильні смерті. А з 1990-х премією опікується американка Венді Норткатт, нейробіологиня, випускниця Університету Каліфорнії та Стенфорда, котра у вільний від вивчення клітинної біології та раку почала вести онлайн-блог і писати книжки про лауреатів Премії Дарвіна. Цей задум став настільки успішним, що вона покинула науку й тепер займається лише премією і сувенірною продукцією з тематичними жартами.

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Щороку Венді Нортакт збирає історії про безглузді смерті (причому не обов’язково, що вони сталися в тому самому році), підтверджує їхню істинність та публікує на сайті. Потім за них голосують користувачі, й ті, хто набрали найбільше голосів, стають лауреатами премії. Так, у трійку лідерів у 2021-му потрапив американський військовий, який хотів політати як Супермен. Пам’ятаєте політ супергероя з фільмів? Саме так, з витягнутою вперед рукою й тримаючись горизонтально на потоках вітру, хотів політати й цей старшина. Для цього він прив’язався ременем і вийшов назовні великого вантажного гелікоптера, у той час як його колеги намагалися зробити найкращий знімок із ілюмінаторів. Але щось пішло не так, ремінь розв’язався, і старшина впав із 38-метрової висоти в Перську затоку — випадок трапився в жовтні 2005 року під час війни в Іраку.