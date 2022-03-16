Бойові кажани. Експерт назвав 5 причин не вірити в українську біозброю

Міністерство оборони РФ виступило із заявою про те, що в біолабораторіях на території України нібито розробляли військово-біологічні програми з поширення хвороб за допомогою птахів, які мігрують, кажанів. Про те, як і для чого функціонують біолабораторії в Україні, що в них можна розробити, а що неможливо, розповів американський учений російського походження біолог Євген Кунін.

10 березня представники агресора виступили із сенсаційною заявою: в Україні розроблялася біологічна зброя. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігор Кирилов заявив, що за допомогою перелітних птахів, які прямують через територію РФ, планувалося заражати населення грипом H5N1 та хворобою Ньюкасла. Ну а на кажанів поклали все інше: "збудників чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів і філовірусів", — передає слова військовика "Медуза". Також було згадано, що біолабораторії могли використовуватися для розробки "біоагентів, здатних вибірково уражати різні етнічні групи населення".

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Як влаштована кухня біолабораторій і що там можна розробляти, а що не можна, в інтерв'ю "Новій газеті" розповів радянський та американський біолог, провідний науковий співробітник Центру біотехнологічної інформації Національного інституту охорони здоров'я США Євген Кунін. Фокус зібрав головне у відповідях вченого.

Навіщо могли знищувати зразки з біолабораторій в Україні

У знахідках Міноборони РФ можна побачити ознаки того, що бактерії використовувалися для біологічної зброї? Як би ви тлумачили ці документи?

— Ці документи можна розуміти одним із двох шляхів.

Перший — це повна фальшивка, тоді вони не відображають взагалі нічого, а просто сфабриковані.

Другий — вони справді відображають якісь дії, але ці дії робили абсолютно безневинні епідеміологічні лабораторії. І вони цілком зрозумілі в умовах, коли довкола йдуть бойові дії. Якщо в лабораторію будь-якої миті може потрапити ракета, то знищити потенційно небезпечні культури — це правильна ідея. Звичайно, якоїсь страшної небезпеки вони не становлять, але локальну можуть.

Взагалі-то, знищення колекцій збудників — це звичайна рутинна процедура, яка регулярно проводиться в біолабораторіях, тому що штами не зберігаються вічно. Інакше лабораторія не могла б працювати. Робиться це за відповідними специфічними протоколами. Їх не виплескують у вбиральню, не виливають на смітник, це робиться в безпечних умовах, щоб не було жодних витоків. Якщо їх справді знищували в Україні 24 лютого, якщо документи є справжніми, то ми не знаємо, робили це спішно або в рутинному порядку, з документів це зовсім не очевидно.

А навіщо вони були в цих лабораторіях до знищення?

— Вони там є просто тому, що, наприклад, чума це так званий зооноз. Тобто захворювання, яке персистує у популяціях деяких тварин. Епідеміологи за цим стежать, відповідно, вони, звичайно, мають ці культури в лабораторіях.

Чи можна було в українських лабораторіях створювати біологічну зброю

Серед бактерій, які мала поширювати українська біозброя, передбачалася кишкова паличка Escherichia coli. Вона підходить для зброї?

— Ось хтось знущається, а ми з вами це обговорюємо… Escherichia coli — це бактерія, яка живе у будь-якому людському організмі завжди. І взагалі у будь-якому середовищі, у будь-якій каналізації її тонни. Звичайно, бувають патогенні штами Escherichia coli, у рідкісних випадках вони можуть викликати щось серйозне, але, як правило, це невинна діарея. Поширюється Escherichia coli виключно аліментарним шляхом, тобто через продукти та воду.

Тільки безнадійний ідіот, а не бактеріолог може намагатися зробити з Escherichia coli бактеріологічну зброю.

Міноборони РФ називало ще збудників дифтерії, туляремії, чуми, холери й інших страшних хвороб.

— І всі вони, повторюю, є практично в будь-якій епідеміологічній чи мікробіологічній лабораторії. З цілком очевидних причин: їх виділяють з природи, за ними треба спостерігати. Презумпцію невинності ніхто не скасовував, вона діє і щодо вчених у будь-якій країні. Чи давайте закриємо усі такі лабораторії?

[ + – ] "Лише безнадійний ідіот, а не бактеріолог може намагатися зробити з Escherichia coli бактеріологічну зброю" Фото: Pexels

Ще раз: для того, щоб працювати з вірусами, щоб міняти їхні геноми, створювати нові штами, потрібний найвищий рівень досліджень, якого в Україні просто не було. Такого рівня немає майже ніде у світі. В Україну приїжджала група американських мікробіологів, щоб допомогти з організацією лабораторій, це свята справа.

Навіщо США могли фінансувати роботу біолабораторій в Україні

Навіщо США таки фінансували роботу українських біолабораторій? Причому не приховували цього, список є на сайті посольства США.

— США допомагали декільком українським лабораторіям. І, хоч би яким парадоксальним це не здалося, допомагали вони їм для того, щоб ті працювали на рівні BioSafety 2. Це рівень невисокий, але він потрібен, наприклад, для будь-якої роботи з коронавірусами.

США надавали Україні допомогу під час пандемії — у тому, щоб створити безпечні та правильно влаштовані діагностичні й епідеміологічні лабораторії.

Аналогічний проєкт США фінансували й у Росії, називався він МНТЦ — Міжнародний науково-технологічний центр. За його програмами працювали наукові інститути в об'єднанні "Біопрепарат", що розробляло біозброю.

— У цій та інших лабораторіях справді здійснювалися серйозні спроби розробити біологічну зброю. Після розпаду СРСР Америка фінансувала такі установи якраз для того, щоб зброя там точно не розроблялася.

США в цій ситуації є два завдання. Перше — простежити, щоб такі зусилля було припинено. Друге — теж дуже важливе і значно актуальніше: зі збудниками захворювань біологи працювали, працюють і працюватимуть, і треба гарантувати, як я вже сказав, безпеку їхніх робіт. Тому що витоки бувають незалежно від спроб створювати щось заборонене. У цьому плані американські фахівці співпрацювали і з українськими лабораторіями, і з російським "Вектором", і з іншими установами.

Чи існують "бойові кажани" і наскільки реальні такі досліди

Віруси, якщо вірити Міноборони РФ, в Україні також використали. І пандемію коронавірусу запустили не китайці, а українці, керовані Сполученими Штатами. Вони розповсюджували заразу за допомогою птахів і кажанів.

— Це вже клініка. Психіатрія. Бактерії ми ще можемо обговорювати, але тут... З цього можна було б сміятися, якби все це не було так драматично.

Поширення вірусів за допомогою перелітних птахів… Ви розумієте, що такі речі не можна обговорювати? Це якась гротеска антиутопічна фантастика.

[ + – ] "Я дуже хотів би подивитися на експертів із Міністерства оборони, які так вважають: як би вони попрацювали в лабораторії з кажанами, реально заражаючи їх, виділяючи з них вірус" Фото: Pexels

І я дуже хотів би подивитися на експертів із Міністерства оборони, які так вважають: як би вони попрацювали в лабораторії з кажанами, реально заражаючи їх, виділяючи з них вірус… Мені було б дуже цікаво подивитися на блискучу технологію цих "вчених". І, головне, результат їхньої праці був би дуже цікавий.

Ще за допомогою ящірок.

— Птахи та рептилії — це вже психіатричний випадок. Але про кажанів я сказав не просто так, бо за цим може стояти хоч якась реальність. Але... Я, звісно, бажаю Україні всілякого добра. Але треба визнати, що мікробіологічна наука, а особливо вірусологія, там не на високому рівні. Це вам навіть не Росія, хоч і в Росії рівень мікробіології зараз не дуже високий.

Чи можлива "расова біологічна зброя" — спрямована проти конкретних національностей

Біологічна зброя, яка створювалася в Україні, мала вибірково діяти на конкретні етноси, для цього там відбиралися біологічні рідини слов'ян. Вона на слов'ян була розрахована.

— Я навіть не можу сказати, що мене злять ваші запитання, ні. Просто параноїдальність повинна мати якісь межі. Й ідея про створення генетичної зброї її вже зовсім перевищує.

Жодних генетичних ознак, взагалі жодних, жодної мутації, яка б однозначно й чітко розмежовувала населення Росії та Європи, не існує. Їх просто немає! Звичайно, генетичні відмінності вивчені не повною мірою, але вони вивчені не так уже й погано. Фіксованих алелей (різні форми одного й того ж гена, розташовані в однакових ділянках хромосом — прим. ред), які відрізняли б одну популяцію від іншої, просто немає. Їх немає взагалі!

Підбирати якісь агенти, які діяли б на одну популяцію і не діяли на іншу, — це за межами науки.

Відмінності у частотах певних алелей є. Наприклад, у Росії може бути більше рудих, ніж в Україні. Але немає нічого такого, що було б тільки в Росії, і чого не було б у Європі. Сама ідея про створення якихось препаратів, якихось агентів, які б націлювалися лише на групу населення, яка має певну алель, — це за межами науки та технологій. Це не тільки неможливо створити в лабораторії, але навіть запропонувати якийсь осмислений алгоритм, як це робити. Це просто марення, ні на чому не засноване.

Що можна зробити у конкретній країні? Наприклад, знищити всіх діабетиків першого типу. Для цього не потрібно розробляти зброю, для цього достатньо, щоб з аптек зник інсулін.

Звідки пішли розмови про "американські біолабораторії в Україні"

8 березня СБУ заявила про те, що інформація про те, що на території України нібито діють військові біологічні лабораторії США, не відповідає дійсності та закликали політиків не поширювати брехню.

"На території України не діють жодні іноземні біолабораторії. Такі заяви — свідоме спотворення фактів. Співпраця між Україною та США у напрямку протидії біотероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і на користь України", — наголосили в СБУ.

9 березня замдержсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила наявність біолабораторій в Україні.

"В Україні знаходяться біологічні лабораторії. Ми стурбовані, що російські війська можуть їх захопити. Тому ми працюємо з українцями, щоб цього запобігти. Щоб ці матеріали не потрапили до рук російської армії", — сказала Нуланд.

14 березня Офіс генпрокурора України повідомив про підозру начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ Ігоря Кирилова у скоєнні злочинів проти України та її громадян.

Саме Кирилов, нагадаємо, поширив інформацію про нібито біозброю, та її поширення перелітними птахами та кажанами. За скоєне передбачено максимальне покарання як довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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