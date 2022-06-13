У Всесвіту є близнюк з антиматерії: вчені знайшли докази

Нове дослідження може допомогти вченим розв'язати проблеми з космологічною сталою.

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Те, що в нашого Всесвіту існує дзеркальний двійник, є популярним образом у науковій фантастиці. Але концепція дзеркального Всесвіту є також предметом теоретичних досліджень у космології. І нове дослідження показує, що воно може допомогти розв'язати проблеми зі сталою Габбла, повідомляє Inverse.

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Стала Габбла — це значення, яке показує швидкість, з якою розширюється наш Всесвіт. Сучасні вчені вважають, що вона становить приблизно плюс-мінус кілька порядкових значень, 70 км/с на мегапарсек. Фокус вже писав, що вчені вважають, що змогли виміряти абсолютно точну швидкість цього розширення.

Велика космічна проблема

Але зараз багато вчених прийшли до того, що попри точність всіх вимірювань швидкості розширення Всесвіту, отримані значення все ж таки розходяться. Це іноді називають проблемою космічного розширення.

Одні вчені виміряли, як вони вважають, точну швидкість розширення на основі виміру коливань космічного мікрохвильового фону, і вона становить приблизно 67 км/с на мегапарсек. Інші вчені проводили вимірювання на основі спостереження за надновими і отримали значення швидкості розширення в 73 км/с на мегапарсек. Фізики-теоретики намагаються зрозуміти: в чому проблема, чому точні дані розходяться? Саме тут і з'являється ідея про Всесвіт-близнюка або паралельний Всесвіт.

[ + – ] Фізики-теоретики намагаються зрозуміти: в чому проблема, чому точні дані розходяться? Саме тут і з'являється ідея про Всесвіт-близнюка або паралельний Всесвіт Фото: Universe Today

Дзеркальний Всесвіт

Про теорію дзеркального Всесвіту активно говорили вчені ще в 90-х роках минулого століття, щоб розв'язати проблему симетрії матерії-антиматерії. Вчені намагалися відповісти на запитання: якщо всі частинки мають свого антипода, то куди поділася антиматерія після народження Всесвіту? І тоді вчені вирішили, що має існувати Всесвіт, який є дзеркальним відображенням нашого Всесвіту, адже з'явилися як пара. Просто в іншому Всесвіті все складається з антиматерії.

Ця теорія стала загальноприйнятою, але нове дослідження вчених з університету штату Нью-Мексико, США, пропонує варіанти розв'язання проблеми сталої Габбла. Вчені вважають, що з правильним налаштуванням космологічної моделі, яка відповідала б спостереженим темпам розширення Всесвіту, з'являється космічна симетрія. За допомогою цієї симетрії можна впорядкувати різні значення швидкості розширення Всесвіту, щоб вони краще узгоджувалися між собою.

За словами вчених, їхні висновки мають на увазі існування дзеркального Всесвіту, і він впливає на наш Всесвіт через слабке гравітаційне тяжіння.

[ + – ] За словами вчених, їхні висновки мають на увазі існування дзеркального Всесвіту, і він впливає на наш Всесвіт через слабке гравітаційне тяжіння Фото: Inverse/Shutterstock

Це дослідження здебільшого є доказом концепції дзеркального Всесвіту, але повністю не розв'язує проблему космічної сталої. За словами вчених, потрібно провести додаткові дослідження та точніші космологічні моделювання.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли в нашій галактиці надзвичайно рідкісний космічний об'єкт. Таких відомих науці об'єктів до цього було лише 18.