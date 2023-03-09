Чудодійний уплив Моцарта. Як насправді музика композитора впливає на IQ та епілепсію

Про його музику йде безліч легенд — від того, що прослуховування композицій підвищує інтелект, до того, що корови, слухаючи Моцарта, можуть давати більше молока.

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Якщо зібрати воєдино все, що за роки було сказано про чудодійну силу музики Вольфганга Моцарта, можна подумати, що вона насправді має якусь магію, пише IFLScience.

Наприклад, кажуть, що прослуховування композицій Моцарта здатне підвищити інтелект як дорослих, так і дітей та ембріонів. Також вважається, що корови, прослуховуючи композиції Моцарта, здатні давати більше молока, а кури нестимуть смачніші яйця. Навіть одноклітинні організми, мабуть, не застраховані від цих чарів, адже деякі дослідники стверджують, що бактерії швидше руйнують біомасу, коли "працювати" доводиться під моцартівський саундтрек.

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Повертаючись до реальності, слід зазначити, що більшість цих тверджень були повністю спростовані за останні десятиліття. З упевненістю можна сказати, що Моцарт — не "чарівна пігулка" для підвищення IQ, насправді його просто легко слухати.

Водночас дослідники зазначають, що одна ідея насправді тримається набагато довше за інших. Ідеться про так званий уплив композицій Моцарта на епілепсію, а точніше конкретних творів, які здатні знизити епілептичну активність у головному мозку, а саме:

Соната для двох фортепіано ре мажор;

Концерт для фортепіано з оркестром №23.

Перші підтвердження того, що в цій гіпотезі є щось вартісне, з'явилися ще чверть століття тому. Тоді дослідження 1998 року показало, що вплив класичного композитора здатен викликати різке зниження епілептичної активності під час і між нападами. Результати дослідження показують, що до музики Моцарта напади спостерігалися в 62% випадків, тоді як музика зменшила це значення до 21,2%, а в періоди після прослуховування музики епілептична активність знизилася до 50%. Незабаром результати були опубліковані та підхоплені ЗМІ — опис свідчив, що музика Моцарта насправді може бути "ефективнішою в лікуванні епілепсії, ніж таблетки".

Результати цього дослідження залишалися незаперечними до 2021 року, коли дослідники підтвердили позитивний уплив музики Моцарта на епілептичну активність.

Однак новий метааналіз психологів із Віденського університету свідчить про те, що ця заява також не правильна. Вчені перевіряли ще раз результати більш ранніх досліджень, зібрали їх воєдино й дійшли висновку, що доказів якого-небудь значного позитивного ефекту від прослуховування сонати Моцарта KV448 (або будь-якої іншої музики) на епілепсію вкрай мало.

За словами авторів дослідження Сандри Оберлейтер і Якоба Пітшніга, "успіх" попередніх досліджень про "чудодійність музики Моцарта" насправді полягає в потрійному ударі:

вибірковій звітності;

невеликих розмірах вибірки;

неадекватних дослідницьких методів.

Підбивши підсумки, вчені відзначають, що людству доведеться змиритися з тим, що музика Моцарта, на жаль, не зробить нас розумнішими й точно не зможе вилікувати або навіть полегшити напади епілепсії. Автори дослідження наголошують, що "музика Моцарта прекрасна", але не варто очікувати від неї чарівного ефекту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що Моцарт помер від нестачі вітаміну D.