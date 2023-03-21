Символ влади, багатства і кукурудзи. Археологи виявили поховання в місті мая Пеленке (фото)

Місто мая Паленке не похвалиться своїми неймовірними розмірами, як от інші поселення цих древніх людей. Однак саме тут вдалося знайти прекрасні та найкраще збережені зразки архітектури, скульптури і барельєфів класичної цивілізації мая.

Related video

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) натрапили на поховальне місце в місті мая Пеленке. Раніше місцевою мовою майя Чоль руїни називалися "Отолум", що означало "земля з міцними будинками". Однак перші європейці, які відвідали це поселення, грубо переклали цю назву іспанською мовою, давши місту назву "Palenque" — "огорожа", пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Раніше археологи з Національного інституту антропології та історії уже зробили важливе відкриття в одному з поселень мая, а саме в центрі Чичен-Іци, про що вже розповідав Фокус. Цього разу знахідки вдалося зробити в ще одному місті древньої цивілізації.

Дослідники, коли детальніше ознайомилися з ієрогліфічними написами, виявили, що самі давні мая називали це місто Лакам Ха' (Lakam На). В перекладі це означає "велика вода" або "широка вода". Можливо, його назва пов'язана з великою кількістю джерел та водоспадів, що знаходилися поруч.

Лакам Ха' колись було столицею держави Баакуль, що в перекладі — "кістяний" або "місце кісток". Вона вважається державою мая класичного періоду.

Значну частину історії древнього міста вдалося відновити завдяки ієрогліфічним написам на пам'ятниках. Зокрема стало відомо про послідовність правління династії Паленке з 5-го століття до 8-го століття нашої ери.

І хоча Пеленке значно менше за інші древні міста мая, саме тут вдалося знайти прекрасні та найкраще збережені зразки архітектури, скульптури і барельєфів класичної цивілізації мая.

Там виявили зелені фігурки з нефриту, які часто пов'язані з правлінням і владою, багатством, водою, кукурудзою і центральним положенням у суспільстві

Під час розкопок однієї споруди археологи виявили поховальну кімнату зі скелетом, покладеним горілиць і орієнтованим на північ. Вважається, що це типовий поховальний звичай мешканців Паленке, які мали високий статус серед мая.

Окрім цього, там знаходилися кілька великих керамічних посудин як підношення. Древні мая вірили, що вони мали годувати покійного як за життя, так і після смерті.

В іншому ж похованні вдалося знайти останки жінки та череп. Також там виявили зелені фігурки з нефриту, які часто пов'язані з правлінням і владою, багатством, водою, кукурудзою і центральним положенням у суспільстві. Вони також можуть представляти члена пантеону богів мая.

Раніше Фокус розбирався, чи вірили древні мая у кінець світу. Жреці древніх людей, "хранителі дня", читали календар для передбачення майбутнього, то ж могли передбачити чимало подій.

Також ми писали про унікальні гробниці, знайдені в Перу. Мумії, які там вдалося виявити, були загорнуті в дорогі тканини, а їхні тіла — розмальовані.