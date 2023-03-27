Як знайти паралельний Всесвіт: учені вважають, що їм допоможе одна з теорій

Паралельні Всесвіти і безліч таких планет, як Земля, можуть існувати і теоретично вчені можуть довести їх існування.

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Ідея про те, що існує мультивсесвіт чи безліч паралельних Всесвітів, вкотре була представлена у фантастичному фільмі "Все скрізь і водночас", який став героєм Оскара-2023. Але ця ідея обговорюється вже багато десятиліть. Насправді, можливість існування мультивсесвіту є наслідком нинішнього розуміння вченими фундаментальних законів фізики. Тобто теоретично паралельні Всесвіти можна виявити, пише Inverse.

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За словами Юджина Ліма з Королівського коледжу Лондона, існують різні версії мультивсесвіту. Найпопулярніша теорія бере свій початок у квантовій механіці та припускає, що елементарні частинки можуть одночасно перебувати в різних станах до того, як буде проведено їх вивчення і частка вибере один із цих станів. Тобто всі інші стани частинки можуть існувати в паралельних Всесвітах.

Друга теорія щодо мультивсесвіту пов'язана з космічною інфляцією або стрімким розширенням космосу після Великого вибуху. Вона припускає, що розширення чи інфляція закінчилося в певний момент і ми бачимо той Всесвіт, який ми знаємо. Теорія передбачає, що космічна інфляція закінчилася в одному місці, але продовжилася у іншому. У такий спосіб з'явилися зовсім інші Всесвіти. Але насправді процес інфляції нескінченний, а це означає, що інші Всесвіти з'являються постійно і це призводить до мультивсесвіту. Ця теорія передбачає, що у кожному з, здавалося б, однакових Всесвітів можуть існувати різні фізичні закони. Хоча існує можливість того, що в деяких Всесвітах діє та сама фізика, що й у нас.

Ідея про те, що існує мультивсесвіт чи безліч паралельних Всесвітів, вкотре була представлена у фантастичному фільмі "Все скрізь і водночас", який став героєм Оскара-2023. Але ця ідея обговорюється вже багато десятиліть. Насправді, можливість існування мультивсесвіту є наслідком нинішнього розуміння вченими фундаментальних законів фізики. Тобто теоретично паралельні Всесвіти можна виявити Фото: NY times

За словами Ліма, найголовніша проблема полягає в тому, як виявити інші Всесвіти, якщо припустити, що вони все ж таки існують. Наприклад, для квантової версії мультивсесвіту всі її складники не "спілкуються" між собою. Але в інфляційному мультивсесвіті теоретично паралельні реальності мають точки дотику і їх можна виявити, якщо звичайно дуже пощастить.

Учені вважають, що різні Всесвіти займають однаковий фізичний простір, а отже, можуть стикатися один з одним і залишаються сліди цих зіткнень. Виходить, що ці сліди можна знайти у нашому Всесвіті.

"Зараз прихильники різних теорій мультивсесвіту вважають, що ідея їхніх супротивників є неправильною і це нормально. Але якщо одна з цих теорій знайде своє підтвердження, то це буде справжня революція у фізиці", — говорить Лім.

Фокус уже писав про те, що з'явилася нова теорія, яка стверджує, що наш Всесвіт має зовсім іншу форму, ніж вважалося. Зокрема, вчені дійшли висновку, що весь Всесвіт має не плоску, як млинець форму, а форму пончика, хоча при цьому певною мірою залишається плоскою.

Фокус уже писав про те, що згідно з однією з теорій на самому початку був не один Великий вибух, завдяки якому з'явився наш Всесвіт, а безліч таких вибухів, що призвело до появи інших, паралельних Всесвіту.