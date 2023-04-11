Видмухують фекальні хмари та туман мікробів. Чим небезпечні сушарки для рук у громадському туалеті (відео)

Вчені провели експеримент, щоб зрозуміти, які мікроби та бактерії видмухують сушарки на наші щойно вимиті руки — результати огидні.

Related video

Громадські туалети приховують безліч брудних секретів: починаючи від мікробів і бактерій, що витають у повітрі й закінчуючи сушарками для рук, які поглинають весь цей "огидний коктейль" з повітря і видмухують на наші щойно вимиті руки, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчена зібрала зразки із громадських туалетів у торговому центрі, кінотеатрі та на своїй роботі – всі зразки були поміщені у чашки Петрі. Після інкубації зразків виявилося, що всі три містять липкі, пухирі організми.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені зазначають, що причина не в тому, що самі сушарки для рук пронизані бактеріями. Основна проблема полягає в тому, що вони захоплюють повітря із громадських туалетів, які буквально кишать фекальними хмарами та туманом мікробів. І все це зрештою, осідає на ваших щойно вимитих руках.

Зразок взятий у кінотеатрі Фото: the_lab_life1/TikTok

Зазначимо, що вчені не стали уточнювати, які саме бактерії вони виявили у зразках, проте більш ранні дослідження свідчать про те, що в громадських туалетах ховаються кишкова паличка, гепатит та фекальні бактерії.

Вчена під ніком @the_lab_life1 розмістила результати свого експерименту в TikTok — загалом відео вже набрало понад 12 мільйонів переглядів, а, судячи з коментарів, користувачі дуже шоковані такою правдою.

Зразок взятий у торговому центрі Фото: the_lab_life1/TikTok

У ході експерименту вчені також взяли один зі зразків у ванній кімнаті. Зазначимо, що він став єдиним, не пронизаним бактеріями. Відомо, що попередні дослідження також показали, що в громадських туалетах можуть ховатися такі небезпеки як:

грип;

стрептокок;

метицилін-резистентний золотистий стафілокок;

сальмонела;

шигелли;

норовірус.

Дослідження 2015 року показує, що у громадських туалетах мешкають близько 77 тисяч різних мікробів. А коли тут використовується потужна сушарка для рук, всі ці мікроби буквально підіймаються з поверхонь та розпорошуються на наші руки.

Зразки бактерій із сушарок для рук

Дослідники виявили, що зразкам із громадських туалетів без сушарок для рук потрібно 18 годин, щоб утворилися 6 колоній патогенів. Проте зразкам із громадських туалетів із сушарками знадобилося лише 30 секунд, щоб виросло понад 250 колоній.

Дослідники відзначають, що більшість бактерій у повітрі виникає через змивання туалетів, таким чином по всьому приміщенню розпорошується тонкий шар мікробів, у тому числі й фекальних хмар. Для прикладу, на близькій відстані від струминної повітряної сушарки дослідники виявили 59,5 колоній дріжджів у порівнянні із середнім показником всього 2,2 колонії для паперових рушників. Саме тому дослідники закликають по можливості використовувати паперові рушники й не торкатися сушарок для рук.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли всю неприємну правду про купання у джакузі.