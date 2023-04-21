Чарівний сон. Учені виявили ефективність снодійного при хворобі Альцгеймера

Дослідники попереджають, що перш ніж робити остаточні висновки щодо ефективності препарату в запобіганні зниженню когнітивних здібностей, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, необхідно провести більш комплексні дослідження.

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Нове дослідження показало, що снодійне може бути відповіддю на одну з найпідступніших хвороб нашого часу: хворобу Альцгеймера. Усі ми знаємо, що нестача сну може призвести до різних наслідків для нашого мозку, зокрема й до появи хвороби Альцгеймера. Але дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету вважають, що знайшли потенційний майбутній метод боротьби відразу з двома недугами, пише New Atlas.

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Вони хотіли дізнатися, чи може снодійне допомогти пом'якшити негативний вплив поганого сну на хворобу Альцгеймера. Отже, вони зібрали 38 людей і розділили їх на три групи. Перша група не приймала жодних ліків, друга приймала низьку дозу суворексанта, препарату, що блокує молекулу орексину, яка природним чином змушує нас не спати, а третя група приймала більш високу дозу суворексанта. Потім усі вони взяли участь у дводобовому дослідженні сну, під час якого кожні дві години в них відбирали невелику кількість спинномозкової рідини.

Результати виявилися багатообіцяючими: у групи, яка приймала вищу дозу суворексанту, на 10-15% знизився рівень гіперфосфорильованого тау та на 10-20% — рівень амілоїдів, білків, які утворюють бляшки та клубки в мозку, що ушкоджують нейрони та призводять до хвороби Альцгеймера. На жаль, група, яка приймала меншу дозу, не показала статистично значущого зниження жодного з білків. Таким чином, незважаючи на те, що отримані результати є цікавими, важливо зазначити, що це було невелике дослідження, проведене виключно з дослідницькою метою.

Старший автор дослідження Брендан Люсі зазначив, що було б передчасно починати приймати суворексант щоночі, щоб запобігти хворобі Альцгеймера. Вчені все ще не знають, чи ефективне довгострокове застосування суворексанту для запобігання зниженню когнітивних здібностей, і якщо так, то в якій дозі і для кого. Але це крок у правильному напрямку. Препарат уже доступний і довів свою безпеку, а тепер у них є докази того, що він впливає на рівень білків, які мають вирішальне значення для розвитку хвороби Альцгеймера.

Варто зазначити, що, коли снодійне почало діяти, рівні тау та амілоїду повернулися до попередніх значень, тому вживати снодійне, щоб збити їхній рівень, очевидно, не є правильною довгостроковою стратегією. Крім того, всі учасники цього дослідження були здоровими дорослими людьми середнього віку, тому планується проведення подальших досліджень в інших групах населення, включно з людьми похилого віку.

Люсі та його команда сподіваються, що майбутні дослідження різних груп людей і довгострокових наслідків нічного застосування інгібіторів орексину поповнять постійно зростаючий масив досліджень у галузі боротьби з хворобою Альцгеймера. Але поки що найкраща порада, яку він може дати — це добре висипатися, якщо ви можете, а якщо не можете, зверніться до фахівця зі сну і пролікуйте свої проблеми.

Раніше Фокус писав про причини виникнення хвороби Альцгеймера. Вчені вважають, що всьому виною цукор.