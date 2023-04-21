В атмосфері Сонця відбувається щось дивне: вчені змогли розгадати одну із таємниць нашої зірки

Сонце приховує у собі чимало секретів, але тепер астрономи зрозуміли, чому на нашій зірці у сотні разів вирізняється температура в її атмосфері.

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На Сонці відбувається багато процесів, які й досі незрозумілі астрономам. Але за допомогою космічного апарату Solar Orbiter вчені змогли наблизитися до розгадки однієї з таємниць Сонця. Зокрема, вони виявили одну з причин, чому деякі частини Сонця мають у сотні разів більш високу температуру, ніж інші. За цим стоять унікальні процеси у магнітному полі зірки, пише ScienceAlert.

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Температура Сонця

Температура на поверхні Сонця становить приблизно 5500 градусів Цельсія, але глибше в атмосфері зірки вона підвищується до 2 млн градусів Цельсія, тобто вона відрізняється майже в 400 разів. Вже давно вчені вважають, що така зміна температури є нормальною для зірок, але досі було не зрозуміло чому відбуваються ці зміни. Одна з головних теорій того, що відбувається, говорить, що причиною такого явища на нашій зірці швидше за все є постійні дрібномасштабні переєднання силових ліній магнітного поля.

Магнітні поля на Сонці

Про великомасштабні переєднання силових ліній магнітного поля на Сонці відомо вже багато. Справа в тому, що Сонце, як і інші зірки є сферою з плазми, яка складається з заряджених часток, а вони в свою чергу дуже добре вступають у взаємодію з електромагнітними силами. Тобто на Сонці є велика кількість магнітних полів.

Зараз вчені знають, що над фотосферою, внутрішнім шаром атмосфери Сонця відбувається постійне переєднання силових ліній магнітного поля, тобто ці лінії можуть згинатися, ламатися, а потім знову з'єднуватися. Через це відбувається потужний викид енергії, що призводить до появи відомих сонячних спалахів і корональних викидів маси в космос. В результаті цих викидів потоки плазми відлітають в навколишній простір і досягають навіть Землі.

Але побачити дрібномасштабні переєднання силових ліній магнітного поля, які можуть сприяти значному підвищенню температури на Сонці, досі не вдавалося. Тож було важко довести головну теорію.

Температура на поверхні Сонця становить приблизно 5500 градусів Цельсія, але глибше в атмосфері зірки вона підвищується до 2 млн градусів Цельсія, тобто вона відрізняється майже в 400 разів. Фото: NASA

Нове відкриття вчених

Але космічному апарату Solar Orbiter вдалося підлетіти дуже близько до Сонця, щоб вивчити процеси, що відбуваються на зірці у досить дрібних деталях. Під час одного із таких зближень із зіркою Solar Orbiter зміг побачити щось незвичайне в атмосфері Сонця. Вчені змогли отримати зображення процесу переєднання силових ліній магнітного поля в дрібному масштабі, чого раніше ще не спостерігали.

Космічний апарат знайшов нульову точку магнітного поля, де сила магнітного поля падає до нуля. Це точка переєднання ліній магнітного поля. Протягом години прилади апарата фіксували, що температура Сонця у цій нульовій точці тримається на рівні 10 млн градусів Цельсія. Також ця нульова точка створювала дуже швидкий безперервний потік плазми, що йде в інші частини Сонця.

Виявилося, що в нульовій точці протягом 4 хвилин відбувалися відразу дві різні фази магнітного переєднання. За словами вчених, завдяки цьому енергія йшла далі в корону, що й забезпечувало сильне нагрівання Сонця в деяких його частинах. Тобто, вчені отримали одну з причин того, чому температура в різних шарах сонячної атмосфери змінюється.

За словами вчених, вони вперше отримали доказ того, що на поверхні Сонця відбувається постійне дрібномасштабне переєднання силових ліній магнітного поля. Це підтверджує давно існуючу теорію, а також це важливий крок до повної розгадки причин сильного нагріву сонячної корони.

Фокус вже писав про те, що японський космічний апарат зміг зафіксувати тінь, що проходить по Землі від Місяця під час рідкісного гібридного сонячного затемнення.

Щодо інших важливих космічних подій, то Фокус вже писав про те, що в гості до Землі прилетіла карликова планета. Вона підійшла найближче до планети за останні 285 років.