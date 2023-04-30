Гострі, як бритви. Вчені розповіли чим озброєні гуси і чому слід побоюватися їх "зубів"

Дослідники розкрили всі таємниці "зубастиків" пернатого світу.

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Всі, хто хоч одного разу зустрічався з розлюченим гусаком, знають, що у гніві вони є силою, з якою варто рахуватися. Ба більше, у деяких куточках світу гусей навіть використовують як "сторожових собак", для захисту будинку або ферми від непроханих гостей, пише IFLScience.

Якщо ближче розглянути дзьоб, можна побачити химерні гусячі зуби. Однак, чи можна назвати їх зубами й що це взагалі таке? За словами Ванеси Амарал-Роджерс, попри те, що гострі зазубрини виглядають і функціонують як зуби, вони такими не є. В основному через матеріал, з якого вони складаються.

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Річ у тому, що справжні зуби складаються з емалі, а гусячі — являють собою структури з хрящів і звуться томіями (tomia). Ці хрящі також називають конічними сосочками — вони розташовані вздовж язика і працюють у зв'язці з дзьобом, щоб покращити процес різання. Ба більше, якщо заглянути у дзьоб гусей, можна помітити, що у деяких з них зазубрини також розташовані на задній частині язика. Таке розташування обумовлено тим, що вони допомагають запобігти відриганню їжі, яку птахи намагаються проковтнути. До речі, за таким самим принципом у горлі черепах розташовуються подібні зазубрини.

Зуби гусей можуть і не бути справжніми зубами, але вони такі ж лякаючі Фото: Dan Olsen/Shutterstock

За словами Амарал-Роджерс, попри те, що зазубрини є частиною дзьоба та язика, вони діють за принципом звичайних зубів і вони настільки ж гострі. Річ у тому, що гуси здатні їсти всі види жорсткої їжі, а тому томії на дзьобі та язиці життєво необхідні їм, щоб виривати із землі коріння, стебла та трави. Крім того, зуби на язику також допомагають гусакам поїдати дрібних ссавців та комах.

Зазначимо, що такі зазубрені зустрічаються також і в інших видів птахів. Вчені пояснюють, що у багатьох морфологія мови розвинулася внаслідок еволюції та пов'язана з харчовими звичками різних видів. Наприклад, схожа будова "зубів" також зустрічається у качок та лебедів.

Дослідники також зазначають, що томії можуть відрізнятися у різних видів, залежно від того, чим вони харчуються. Наприклад, у птахів, які харчуються рибою, зазубрини покривають весь язик, що дозволяє їм ловити та утримувати здобич.

Раніше Фокус писав про те, що вчені ідентифікували вимерлий вигляд гусака по картині, намальованій у давньоєгипетській гробниці.