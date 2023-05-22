Фредді приходить до них. Вчені вважають, що восьминогам теж сняться страшні кошмари (відео)

Дослідники вперше зафільмували, як сплять головоногі, і припускають, що їм, як і людям, сняться страшні сни.

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Якщо уважно спостерігати за восьминогом, що дрімає, можна помітити, що в якийсь момент їхня шкіра переливається від болісно білого відтінку до яскравого та насиченого. Цікаво, але дослідники тепер вважають, що це є свідченням сну, пише IFLScience.

Можна було б подумати, що їм сняться щасливі хвилини погоні за креветкою, але насправді, як вважають вчені, їхні сни не так приємні й мають щось спільне з людськими. Вчені дійшли висновку, що, як і людям, головоногим також сняться страшні кошмари.

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У новому дослідженні вчені з Рокфеллерівського університету у Нью-Йорку спостерігали за самцем восьминога (Octopus insularis) у його природному середовищі біля берегів Бразилії, коли змогли виявити докази того, що головоногим також сняться страшні сни.

Під час дослідження вчені розмістили камери, спрямовані на резервуар, де мешкав восьминіг і стежили за ним цілодобово. Переглядаючи години відеозапису, вони виявили раптові зміни малюнку забарвлення тіла — це явно свідчило про те, що головоногий спить.

Як сплять восьминоги

Таким чином дослідники припустили, що під час сну, подібно до руху лап у собак, зміна забарвлення є відображенням того, що сниться восьминогу. Дослідники також виявили, що під час сну головоногий не завжди залишався спокійним. Кілька разів вони також спостерігали, як восьминіг різко прокидався, а потім починав розмахувати кінцівками та викидати чорнило, ніби ухилявся від атаки невідомого хижака.

Дослідники припустили, що в цей момент головоногому міг наснитися неприємний тривожний сон. Звичайно, складно проникнути у свідомість головоногого молюска, але дослідники вважають, що його поведінка після пробудження схожа на поведінкові реакції на нічні кошмари, страхи та інші парасомнії у людей.

Зазначимо, що нині дослідження все ще не було рецензовано і фактично засноване на спостереженнях всього за одним восьминогом. Простими словами, існує ймовірність, що це не універсальна поведінка виду, а може свідчити лише про те, що цей самець є унікальним та незвичайним головоногим молюском.

Проте вчені вважають, що якщо цей вид насправді може бачити яскраві сни, то цілком імовірно, що вони також можуть бути тривожними. Крім того, за словами вчених, з'являється все більше доказів того, що ці та інші головоногі, схоже, неймовірно розумні й мають екстраординарний мозок.

Раніше Фокус писав про те, як восьминоги полюють зі смертельною точністю: вивчають слабкості та б'ють чітко в ціль.