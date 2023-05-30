Найбільший за усю історію злочин проти палеонтологіїв: встановлено особу винуватця

У своєму дослідженні вчені з Бристольського університету досліджують історію найтемнішої події в палеонтології, розкриваючи приголомшливі подробиці руйнування першого нью-йоркського музею динозаврів у 1871 році.

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У Бристольському університеті вчені заглиблюються в аннали палеонтологічної історії, відкриваючи жахливу главу, яка довгий час залишалася в тіні. У жорстокому акті спустошення нью-йоркський музей динозаврів, що тільки-но зароджувався, став жертвою безжальних вандалів, озброєних кувалдами у 1871 році, які знищили дорогоцінні рештки скелетів та ретельно виготовлені моделі, призначені для публічного показу, пише Arkeonews.

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Понад століття винуватцем цього був Вільям "Бос" Твід, видатна постать у політичному житті Нью-Йорка тієї епохи. Однак нещодавно команда дослідників переосмислила цей сумнозвісний злочин, виявивши альтернативного підозрюваного, відповідального за те, що тепер вважається "найогиднішим актом вандалізму в історії досліджень динозаврів".

Вікторія Коулз, науковиця з факультету історії мистецтва в Бристолі, об'єднала зусилля з професором Майклом Бентоном, щоб пролити нове світло на цей інцидент.

Понад століття винуватцем цього був Вільям "Бос" Твід, видатна постать у політичному житті Нью-Йорка тієї епохи Фото: Вiкiпедiя

Коулз і Бентон вирушили в інтелектуальну подорож, яка розкриває справжнього організатора руйнування: особливу людину, на ім'я Генрі Хілтон, який обіймав посаду скарбника і віцепрезидента Центрального парку. Йшов 1871 рік, і палеонтологія все ще перебувала на стадії зародження, а нові знахідки з усього світу розпалювали невгамовну цікавість до колосальних істот, які колись блукали по Землі.

У центрі цієї розповіді — Бенджамін Вотерхаус Гокінс, видатний англійський художник-природознавець, чиї візіонерські роботи запалили широке захоплення динозаврами в Сполучених Штатах. Гокінс зачарував публіку відкриттям першого в світі встановленого скелета динозавра у Філадельфії в 1868 році, використовуючи викопні останки для виготовлення моделей у натуральну величину для складних діорам, призначених для показу в майбутньому Нью-Йоркському музеї.

На жаль, грандіозні прагнення Музею палеозою розбилися, коли рада Центрального парку під впливом грізного Твіда припинила проєкт у 1870 році. Лише через кілька місяців злі сили розтрощили ретельно створені Гокінсом моделі, зліпки та студію, залишивши після себе руїну.

Вікторія Коулз пояснює: "Суть справи полягає в запеклій боротьбі за панування над Нью-Йорком у буремні роки після Громадянської війни в США (1861-1865). По суті, це була битва за контроль над міськими фінансами та прибуткові контракти на будівництво і розвиток".

Мегаполіс стрімко розширювався, а культовий Центральний парк набував форми не просто зеленого простору — він задумувався як місце, сповнене різноманітних пам'яток, включно з Музеєм палеозойської ери, який мав би стати його окрасою.

Професор Бентон пояснює: "Попередні хроніки цього прикрого інциденту постійно приписували особисту причетність до нього самого "Боса" Твіда, постулюючи мотиви від обурення нібито блюзнірським характером експозиції до відплати за критику, висловлену в репортажі New York Times про скасування проєкту".

Однак Коулз зазначає: "Під час вивчення цих звітів виникла невідповідність. Твіда втягнули у нестабільну політичну боротьбу, вже обтяжений звинуваченнями в корупції та фінансових зловживаннях. Тому не можна не поставити під сумнів його глибоку причетність до музейного проекту такого характеру. Ми заглибилися в першоджерела і виявили, що Твід не був винуватцем, а мотиви руйнування не були пов'язані з богохульством чи ураженим самолюбством".

Коулз наголошує: "Завдяки доступності першоджерел в Інтернеті, ми змогли розпочати вичерпне дослідження. В результаті ми неспростовно встановили, що знесення санкціоноване під час доленосної зустрічі, а Генрі Хілтон взяв на себе роль справжнього підбурювача в цьому жахливому епізоді. Знесення відбулося негайно на наступний день після цього злощасного зібрання".

Професор Бентон стверджує: "Хоча цей інцидент може спочатку здатися локальним актом бандитизму, виправлення історичних неточностей набуває першорядного значення для нашого розуміння еволюції палеонтології".

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