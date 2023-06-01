Спокуса ящиком Пандори. Вчені виявили те, що робить людей унікальним біологічним виглядом

Нове дослідження припускає, що наше вроджене почуття цікавості вирізняє нас особливими серед інших тварин.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що вирізняє нас на тлі інших біологічних видів. Тепер дослідники вважають, що основною унікальною рисою людства є вроджене відчуття цікавості, пише Science Alert.

Результати нового дослідження свідчать про те, що у порівнянні з мавпами людські діти з більшою ймовірністю відкриють загадкову "скриньку", ніж коробку з відомим вмістом. Вчені вважають, що саме ця особливість робить нас унікальними серед інших біологічних видів.

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Під час дослідження психолог Алехандро Санчес-Амаро з Інституту еволюційної антропології Макса Планка у Німеччині та когнітивіст Федеріко Россано з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско спостерігали за групами мавп, які перебувають у неволі. Всі вони налічували від 15 до 29 особин і являли собою суміш шимпанзе, горил та бонобо. Далі вчені провели ряд тестів з використанням непрозорих та прозорих перевернутих чашок із соковитими ласощами.

Спочатку вчені познайомили приматів з об'єктами, а потім надали їм різні комбінації, наприклад прозора чашка з однією виноградиною і непрозора чашка з кількома виноградинами. Далі мавпи мали зробити свій вибір.

Пізніше дослідники повторили ці ж експерименти, але з групами дітей віком від 3 до 5 років, у кожній із груп було по 24-27 реципієнтів. Як нагороду вчені використали наклейки. Результати дослідження свідчать, що більш ніж половина людських дітей обирали непрозору чашку з невідомим вмістом.

Однак дослідники зазначають, що не всі діти були готові піти на ризик, особливо, коли їм показували призову наклейку. За словами авторів експериментів, вони виявили, що внутрішні мотиви суттєво впливали на вибір дітей, оскільки вони хотіли дослідити непрозорі чашки, навіть коли не знали про можливу більшу нагороду.

Водночас мавпи навпаки, від початку не дуже прагнули досліджувати таємничі чашки. Однак коли їм давали натяк на більший приз у непрозорій чашці, вони охоче починали вибирати саме їх.

Людські ж діти продовжували комбінувати свої результати. Дослідники дійшли висновку, що на них впливав інший вид мотивації, а саме цікавість. По суті, вона є потужним інструментом навчання. Відомо, що люди жертвують ресурсами заради інформації, навіть якщо вона не має очевидної зовнішньої вигоди.

Ба більше, деякі дослідники вважають, що високий рівень цікавості міг сприяти експансії людства за межі Африки. Виходить, що наша схильність пхати носа не у свої справи й заглядати у "коробку", з якої вириваються всі біди світу, і є заборонений плід, що робить нас людьми

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали вік, у якому діти перестають вірити словам дорослих.