Переживе спеку та посуху. Забуте зерно дозволить продуктову кризу, спричинену потеплінням Землі

Дослідники вважають, що вирощування однієї непопулярної культури зможе створити нешкідливу для клімату дієту.

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Середній Захід відомий своїми рядами кукурудзи та соєвих бобів, які поступово покривають ландшафт. Однак у центральній частині штату Міссурі фермер Лінус Ротерміх вийшов за межі та вирощує японське просо з 1993 року. Тоді фермер і не знав, що ця культура в майбутньому зможе допомогти вирішити продовольчу кризу, з якою зіткнеться людство, пише Inverse.

Річ у тому, що японське просо дуже невибагливе, на відміну від сої та кукурудзи, воно легше витримує спеку та посуху, а також у нього коротше вегетаційний період. Цього року Організація Об'єднаних Націй оголосила 2023 рік Міжнародним роком проса, а тому дослідники вважають, що ця культура може стати набагато популярнішою у майбутньому.

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За словами співробітниці відділу сільського господарства ООН Макіко Тагучі, десятиліттями просо було "своєрідно маргіналізованим", а тому не привертало значних інвестицій та уваги дослідників, як кукурудза, рис чи пшениця. Однак тепер дослідники наполягають, що саме просо може допомогти досягти Цілей ООН у сфері сталого розвитку. Крім того, вчені вважають, що 2023 може повторити успіх 2013, який був оголошений Міжнародним роком кіноа в ООН.

Зазначимо, що існує декілька різних видів проса. Наприклад, крім японського проса, є також:

перлове;

просо лисохвосте;

сорго та багато інших.

Однією з переваг цієї культури є те, що вона вимагає меншої кількості добрив, а також більш стійка до комах та хвороб. Також для обробки полів проса можна використовувати більшу частину обладнання, яке використовується для обробки кукурудзи та сої. Втім, фермери зазначають, що просо не таке вже й високоприбуткове, проте його вирощування й вимагає менших вкладень.

Наразі ринок проса не такий великий, проте дослідники відзначають, що його можна використовувати як корм для худоби, покривних культур і навіть як біопаливо. Ба більше, вчені вважають, що згодом цей продукт може стати більш популярним у дієті людей, оскільки просо не містить глютен.

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