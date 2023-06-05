Дивовижні кратери Сонячної системи: названі незвичайні "дірки" у небесних тілах

Наша зіркова система справді дивовижне місце, адже тут можна знайти багато незвичайного. Серед таких незвичайних об'єктів можна виділити і ударні кратери.

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Ударні кратери, що утворюються внаслідок падіння астероїдів та метеоритів, можна знайти на всіх кам'янистих планетах та супутниках Сонячної системи. Подібні ударні події змінюють зовнішній вигляд поверхні таких об'єктів. Але на Землі ударних кратерів залишилося не так багато, адже багато з них зникли завдяки активним геологічним процесам. Але в інших місцях Сонячної системи є деякі дивовижні ударні кратери, які добре збереглися. Видання The Conversation зібрало 5 таких прикладів.

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Басейн Південний полюс — Ейткен на Місяці

Темний регіон у південній частині Місяця — це Басейн Південний полюс — Ейткен Фото: NASA

Ударний кратер Басейн Південний полюс — Ейткен знаходиться на Місяці і є найбільшим, найглибшим і найстарішим кратером на супутнику Землі. Його діаметр становить 2,5 тисячі км, глибина – від 6 до 8 км, а з'явився він 4,2 млрд років тому.

Цей кратер знаходиться на південному полюсі на зворотньому боці Місяця, хоча частину його видно і на видимій стороні. Мабуть, це найголовніше місце на Місяці, завдяки якому вчені отримують інформацію про геологію супутника Землі. Завдяки тому, що цей кратер дуже глибокий, можна побачити внутрішні частини кори Місяця, які утворилися мільярди років тому.

Безіменний кратер (S1094b) на Марсі

На Червоній планеті є багато відомих кратерів, які отримали свої назви. Але один із них ще не є таким відомим і з'явився він лише півтора роки тому. Тому поки що цей кратер не має назви, а лише позначення — S1094b.

Історія його виникнення досить цікава. 24 грудня 2021 року посадковий апарат InSight зафіксував сильний маротрус на Червоній планеті. Трохи пізніше орбітальний апарат MRO зробив знімок передбачуваного епіцентру цієї події.

Безіменний кратер (S1094b) на Марсі праворуч, а зліва показаний вид цієї місцевості до удару Фото: NASA

Коли вчені порівняли два різні знімки того самого місця, то вони помітили зміну на поверхні Марса. Виявилося, що на планету впав космічний камінь, який утворив новий ударний кратер. Найцікавіше, що кратер з'явився за тисячі кілометрів від розташування апарату InSight, але сейсмічні хвилі були такими сильними, що він зміг зафіксувати появу нової ударної події на Марсі.

Ланцюжок Енкі на Ганімеді

На найбільшому супутнику Юпітера Ганімеді, який до того ж є найбільшим супутником у Сонячній системі, знаходиться незвичайне утворення — Ланцюжок Енкі. Це ряд або ланцюжок з 13 ударних кратерів, довжиною 162 км і шириною 10 км. До речі, таку геологічне утворення можна знайти ще на одному супутнику Юпітера – Каллісто.

Ланцюжок Енкі на Ганімеді Фото: NASA

Вперше Ланцюжок Енкі сфотографував космічний апарат "Вояджер-1" у 1979 році, і астрономи деякий час не могли зрозуміти, як з'явилися ці кратери. Подальші дослідження показали, що цей ланцюжок кратерів утворився внаслідок падіння комети, що розпалася на частини.

Кратер Оккатор на Церері

Кратер Оккатор на Церері Фото: NASA

Карликова планета Церера є найбільшим об'єктом у головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом та Юпітером. Кратер Оккатор, який знаходиться на Церері, вражає тим, що містить яскраву пляму в центрі, яка стала відомою, як і власне сам кратер, після того, як Цереру в 2015 році дослідив апарат Dawn. Кратер Оккатор має діаметр 92 км та глибину 3 км. Вважається, що цей кратер з'явився в результаті удару астероїда розміром 5 км приблизно 20-25 млн років тому.

Кратер Аурелія на Венері

Кратер Аурелія на Венері Фото: NASA

Коли йдеться про розміри планет, то Венеру часто називають близнюком Землі, але це різні об'єкти. Такі висновки вчені змогли зробити завдяки спостереженням Венери. Поки що найкращі знімки другої планети від Сонця ще у 1990-х роках минулого століття зробив космічний апарат "Магеллан". Цей апарат був оснащений потужним радаром, за допомогою якого вчені отримали деяке уявлення про поверхню планети. Серед багатьох геологічних особливостей Венери можна виділити і ударний кратер Аурелія, діаметром 32 км.

Як вже писав Фокус, вчені розробили промінь, що притягує, щоб навести порядок у космосі.