Підкорили Ніл ще 3 тис. років тому. Древні єгиптяниі вміли контролювати течію ріки

Розгалужена мережа кам'яних стін вкриває ландшафт Єгипту та Судану, розкриваючи захопливу історію стародавньої інженерії та її зв'язок з річкою Ніл. Нещодавнє дослідження проливає світло на споруди, створені людьми понад 3 000 років тому і слугували формою гідравлічних інновацій, що регулювали могутній Ніл.

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Дослідники з Університету Західної Австралії та Манчестерського університету розпочали комплексне дослідження, щоб нанести на карту приблизно 1300 інтригуючих утворень, які часто називають "річковими гронами". Використовуючи низку найсучасніших методів, команда розгадала таємниці цих структур, пише IFLScience.

Через затоплення, спричинене водосховищем Асуанської висотної греблі, дослідження також спиралося на праці мандрівників 19-го століття, старовинну карту 200-річної давнини та архіви аерофотознімків, зроблених Королівськими військово-повітряними силами Великої Британії у 1934 році.

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Завдяки застосуванню радіовуглецевого аналізу дослідники виявили, що ці споруди зведені понад 3 000 років тому і відіграли ключову роль у процвітанні давньоєгипетської цивілізації. Монументальні кам'яні стіни, товщина деяких з яких сягала п'яти метрів, а довжина — до 200 метрів, мали важливе призначення: керувати течією Нілу і забезпечувати безпечний прохід човнів через підступні пороги.

Доктор Метью Далтон, провідний автор дослідження з Університету Західної Австралії, підкреслив важливість цієї довговічної гідравлічної технології, заявивши: "Ця неймовірно довговічна гідравлічна технологія відіграла вирішальну роль у тому, що дозволила громадам вирощувати їжу і процвітати в складних ландшафтах Нубії протягом більш ніж 3 000 років".

Доктор Далтон також наголосив, що ці дивовижні річкові греблі слугували каналами, що з'єднували народи Стародавнього Єгипту і Нубії, дозволяючи безперешкодно переміщати ресурси, армії, людей та ідеї вгору і вниз по Нілу.

Цікаво, що не всі ці стіни виникли в стародавні часи. Дослідники зробили захопливе відкриття: цей метод регулювання річки проіснував протягом всієї історії і навіть зберігся у 20-му столітті.

Доктор Далтон детально зупинився на цьому відкритті, розповівши, що з розмов з фермерами в суданській Нубії ми також дізналися, що річкові греблі продовжували будувати ще в 1970-х роках, і що землі, утворені деякими стінами, обробляються і сьогодні.

Ретельне картографування цих стародавніх споруд слугує суворим нагадуванням про динамічні трансформації, які спіткали ландшафт Північно-Східної Африки протягом тисячоліть. Багато річкових каналів зараз лежать на територіях, перетворених на безлюдну пустелю, і слугують залишками втрачених річок, що колись мандрували цими регіонами. Насправді дослідники стверджують, що деякі з цих стін були зведені у відповідь на різкі коливання клімату.

Розгадуючи таємниці цих стародавніх кам'яних стін, вчені не лише отримують уявлення про винахідливість минулих цивілізацій, але й поглиблюють своє розуміння взаємодії між людьми та їхнім довкіллям протягом всієї історії. Ці залишки минулої епохи є свідченням незламності людського духу і нашого невпинного прагнення використовувати сили природи для покращення життя суспільства.

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