Головне, не пересолити. На астероїді знайдено кухонну сіль, що багато змінює для Землі

Американські вчені знову вивчили зразок навколоземного астероїда Ітокава і знайшла тут кристали звичайної кухонної солі. Вони не могли з'явитись без присутності води.

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Ще 13 років тому японський космічний апарат Хаябуса доставив на Землю перші в історії зразки породи з астероїда. Цим космічним каменем виявився навколоземний астероїд Ітокава, ширина якого становить приблизно 610 метрів. І всі ці роки вчені з різних країн продовжують ретельне вивчення цих зразків. Дослідники з Університету штату Арізона, США, виявили в складі астероїда кристали звичайної кухонної солі, які не могли б з'явитися, якби поряд не було води. Це знову змінює уявлення про те, як вода могла потрапити на нашу планету, пише New Atlas.

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Вчені продовжують шукати відповіді на питання про те, як виникло складне життя Землі. Те, що їм вдалося знайти кристали хлориду натрію або звичайної кухонної солі у складі астероїда Ітокава, які могли сформуватися тільки в присутності води, говорить про те, що астероїди відіграли важливу роль і в процесі її появи на Землі та у зародженні життя.

Астероїд Ітокава Фото: JAXA

Зараз вчені вважають, що астероїд Ітокава, який літає відносно недалеко від Землі (за кілька мільйонів кілометрів від нас), був частиною більшого космічного каменю, але потім відколовся від нього. А зразок породи, доставлений з астероїда, є хондритом, тобто типом метеорита, який є частиною кам'янистого астероїда.

За словами американських учених, вони не очікували знайти кристали хлориду натрію, адже такі астероїди не передбачають наявність водоносних мінералів.

Автори дослідження вказують на те, що довгий час вважалося, що хондрити, тобто метеорити, що впали на Землю з кам'янистих астероїдів, не могли принести воду на планету. Але нове відкриття говорить про те, що такі астероїди, ймовірно, містять набагато більше води, ніж припускали вчені.

Звичайно ж, дослідники були дуже здивовані своїм відкриттям і спочатку скептично поставилися до отриманих результатів. Адже зразок з астероїда Ітокава міг бути забрудненим іншими речовинами, потрапляючи на Землю. Але ретельне дослідження показало, що кристали звичайної солі належать астероїду Ітокава.

Астероїд Ітокава Фото: JAXA

Також у метеориті вчені виявили багатий натрієм силікатний мінерал плагіоклаз. І цей мінерал також утворився під впливом води. Тому дослідники вважають, що це доводить той факт, що на астероїді Ітокава, ймовірно, міститься або містилося в минулому багато води.

Астероїд Ітокава належить до астероїдів S-типу, які вважаються найпоширенішими у Сонячній системі. Тому вчені припускають, що теорія про появу води за допомогою астероїдів, які падали на Землю або метеоритів, які від них відкололися, набуває все більшої правдоподібності.

Фокус писав про ще одне дослідження, яке стосується астероїда Ітокава. Вчені дійшли висновку, що насправді цей космічний камінь не є цілісним, а є купою каменів, яких утримує разом гравітація.

Також Фокус писав про те, що до Землі наближався на небезпечну відстань величезний астероїд, який міг би спустошити цілий континент Землі. Ширина цього гіганта оцінюється приблизно 850 метрів.