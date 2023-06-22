Стрімголов мчить у пекельну спеку. Вчені назвали континент, що нагрівається швидше за інших

Нове дослідження показує, що температура тут підвищується вдвічі швидше, ніж у будь-якому іншому місці Землі.

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19 червня вчені опублікували новий великий кліматичний звіт, у якому говориться, що один із континентів Землі нагрівається вдвічі швидше за інші. Дані свідчать про те, що температура тут підвищилася на 1,2 градуса за Цельсієм, починаючи з 1980-х років, пише Forbes.

Йдеться про Європу — саме цей континент є таким, що найшвидше нагрівається у світі, що сприяє сильним лісовим пожежам, посусі, а також зростанню смертності, пов'язаної зі спекою. І це лише те, що сталося за останні кілька років.

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Дослідники зазначають, що минулий 2022 рік ознаменувався весняною та літньою посухою на більшій частині Європи; рекордною спекою; лісовими пожежами у Чехії, Франції, Словенії, Португалії, Великій Британії та Іспанії, рекордною втратою льодовикового льоду в європейських Альпах.

Статистика свідчить, що лише торік від сильної спеки в Європі загинуло понад 16 000 людей, а збитки, завдані повенями та штормами, спричиненими погодними та кліматичними екстремальними явищами, становили близько 2 мільйонів доларів.

У звіті дослідники також зазначають, що від безпрецедентних змін клімату постраждали європейська економіка та місцеві екосистеми. Наприклад, Піренейський півострів, що забезпечує водою всю Іспанію, четвертий рік поспіль був схильний до жахливої посухи. Посуха також сильно вдарила по фермерах Франції та Німеччини — внаслідок цього врожай зернових та винограду впав нижче середнього, а льодовики пережили новий рекорд втрати маси.

За даними вчених з NASA, з середини 1800-х років наша планета нагрівається з безпрецедентною швидкістю — промислова революція призвела до різкого збільшення використання викопного палива та інших дій людства, які завдають шкоди клімату Землі. У результаті це призвело до швидкості потепління Землі, небаченої протягом останніх 10 000 років.

Кліматичні зміни торкнулися атмосфери, океану і біосфери планети. У новому кліматичному звіті йдеться про те, що сьогодні середня температура в Європі на 2,3 градуса за Цельсієм вища, ніж у доіндустріальні часи. Це означає, що континент нагрівається вдвічі швидше, ніж будь-який інший куточок планети.

Дані також свідчать, що 2022 року кількість теплих днів у Європі збільшилася на рекордні 30% у середньому за рік. Температура була на 7–10 градусів за Цельсієм вищою за середню протягом семи з 12 місяців 2023 року, а у липні температура вперше за всю історію спостережень у Великій Британії досягла 40 градусів за Цельсієм.

Дослідники наполягають, що ця сумна статистика покликана ще раз нагадати людству, що якщо ситуація не зміниться, з кожним роком посуха, лісові пожежі та повені будуть ставати лише масштабнішими.

Раніше Фокус писав про те, що жахлива анімація NASA демонструє зростання рівня моря за останні 30 років.