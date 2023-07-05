Знайде уламки до 1 см. На орбіті Землі випробувано новітній космічний сміттяр

Нова технологія зможе відстежити траєкторію найменших шматочків сміття в космосі.

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У британській компанії ODIN Space заявили, що новий метод відстеження крихітних фрагментів космічного сміття пройшов перші демонстраційні випробування на орбіті, пише Space.

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2 роки британська компанія ODIN Space займалася створенням нової технології відстеження дуже маленьких шматочків космічного сміття, яке неможливо виявити зараз. Перший датчик для виявлення таких шматочків було розміщено на супутнику ION компанії D-Orbit, який відправили в космос наприкінці червня.

У компанії ODIN Space заявили, що їхній датчик працює нормально, і з огляду на свою дуже високу чутливість, вловлює рух найкрихітніших уламків на орбіті.

Наразі відомо про те, що навколо Землі обертаються десятки тисяч уламків космічного сміття. Експерти вважають, що їхня кількість буде дуже швидко зростати в найближчі десятиліття через зростання кількості космічних запусків.

Нинішні методи відстеження космічного сміття дають змогу виявити фрагменти розміром не менше 10 см. Але в компанії ODIN Space вважають, що їхній датчик зможе виявити уламки розміром до 1 см, які летять майже непомітно зі швидкістю кулі і становлять загрозу для супутників, космічних станцій та іншої інфраструктури в космосі.

Нова технологія зможе відстежити траєкторію найменших шматочків сміття в космосі Фото: space.com

За словами представників ODIN Space, тепер компанія націлена на запуск у космос великої кількості таких датчиків, щоб забезпечити безпеку роботи супутників та іншої інфраструктури.

У британській компанії хочуть не зупинятися на досягнутому і планують створити датчик для відстеження космічного сміття, який зможе виявити уламки розмірів у 0,1 мм. Таким чином приватні та державні компанії з різних країн зможуть отримати детальну інформацію про рух найкрихітніших уламків, щоб коригувати орбіти своїх супутників та інших апаратів на орбіті.

Фокус уже писав про те, що вчені розробили промінь, який притягує, щоб навести лад у космосі. Цей промінь можна використовувати для очищення космосу від сміття.

Також Фокус писав про те, що були названі об'єкти, які можуть запустити апокаліпсис на орбіті Землі. У списку найнебезпечніших об'єктів на навколоземній орбіті здебільшого фігурують радянські та російські космічні апарати.