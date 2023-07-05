Захід ери комарів. Вчені розробили безпечний та ефективний спрей від комах (відео)

Інноваційний спосіб боротьби на основі поверхнево-активних речовин не залишає шкідниками шансів на виживання та адаптацію до нього.

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Усіх нас дратують укуси комарів, не кажучи вже про потенційно небезпечні хвороби, які вони переносять у собі. Але схоже на горизонті з'явилися хороші новини для людства від вчених, які щойно вигадали новий і безпечний спосіб вирішення проблеми настирливих кровососів, пише New Atlas.

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Москіти, незважаючи на свої крихітні розміри, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини. Вони є переносниками таких захворювань, як лихоманка денге, малярія, вірус Зіка тощо. Завдяки поєднанню зміни клімату та урбанізації, їхні території постійно розширюються, наражаючи на ризик дедалі більше людей.

У минулому ми намагалися боротися з комарами за допомогою інсектицидів, здебільшого речовин, званих піретроїдами. Заковика полягала в тому, що постійний їхній вплив призвів до того, що комарі виробили стійкість до цих інсектицидів. Крім того, ці хімікати можуть викликати проблеми зі здоров'ям у людей.

Це підводить нас до останнього відкриття, зробленого дослідницькою лабораторією товарів особистої гігієни та дослідницькою лабораторією матеріалознавства корпорації Kao. Ці вчені знайшли інший підхід, який використовує фізичні особливості комара, не вдаючись до потенційно шкідливих хімікатів.

Тіло і крила комарів неймовірно водостійкі. На їхній поверхні є найдрібніші структури, які допомагають воді скочуватися. Для додаткового захисту вони навіть мають покриття, що нагадує віск. Саме цю еволюційну захисну особливість і використали вчені проти її володарів.

Раніше та сама команда з Као використовувала силіконову олію, щоб зробити лапки комарів вологими, що не давало їм змоги приземлятися і кусати людей. Тепер вони розширили цю технологію і використовували так звані поверхнево-активні речовини для змочування тіла і крил комарів, що вплинуло на їхню здатність літати.

Поверхнево-активні речовини (ПАР) — це молекули, які можуть як протистояти воді, так і притягувати її, і часто трапляються в мийних засобах для чищення та косметиці. Дізнавшись, що ПАР можуть зробити мух мокрими, дослідники вирішили випробувати їх на комарах, використовуючи тільки ті речовини, які відомі як безпечні для людини.

Результати виявилися багатообіцяючими. Нанесення просто води на крила комарів нічого не дало — вони просто струшували її і продовжували літати. Однак, коли вони нанесли водний розчин ПАР, крила комарів намокли, і вони впали, знерухомивши їх.

Але на цьому знищення комарів новою технологією не закінчується. Тіло комара, вкрите маленькими отворами, званими спіралями, використовується для дихання. Коли вчені вкрили їхні тіла розчином із низьким поверхневим натягом, це не тільки змусило їх упасти, а й заблокувало ці дихальні шляхи. Комарі не могли дихати, що призвело до їхньої загибелі. А природа подбала про решту — мертві або вмираючі комарі можуть стати їжею для мурах або павуків.

Дослідники надали відео-демонстрацію своєї технології, з якою ви можете ознайомитися нижче:

Раніше та сама команда з Као використовувала силіконову олію, щоб зробити лапки комарів вологими, що не давало їм змоги приземлятися і кусати людей

Учені вважають, що цей метод може стати ефективною альтернативою традиційним інсектицидам. Вони припускають, що комарі навряд чи вироблять стійкість до поверхнево-активної речовини. Дослідники припускають розпорошувати ці розчини за допомогою повсякденних предметів, таких як розпилювачі та зрошувачі.

У світі, де ми стаємо дедалі свідомішими щодо хімічних речовин, які ми використовуємо, та їхнього потенційного впливу на наше здоров'я і навколишнє середовище, це справді цікава новина. Робота дослідників прокладає шлях до безпечнішого і стійкішого методу боротьби з комарами, який може мати значні наслідки в боротьбі з хворобами, що переносяться комарами, не завдаючи при цьому довгострокової шкоди людині та навколишньому середовищу.

Тож наступного разу, коли ви будете відмахуватися від комарів літнім вечором, пам'ятайте, найімовірніше, дні цієї летючої напасті полічені, і в майбутньому у вашому розпорядженні з'являться засоби, які не дадуть їм жодних шансів на виживання.

Раніше Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.