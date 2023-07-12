День, коли все пішло не так. Озеро у Канаді визначає момент, коли люди назавжди змінили Землю

Автори дослідження зазначають, що дно озера Кроуфорд, що в Онтаріо, зберігає "скриньку зі спогадами" нашої планети в чіткому хронологічному порядку.

Related video

Шаруваті відкладення озера Кроуфорд в Онтаріо (Канада) зберігають у собі спогади, що описують діяльність місцевих ірокезьких громад наприкінці 13-15 століть, аж до прибуття європейських колоністів і до наших днів. Усі ці події, по суті, описані зі щорічним розширенням і являють собою таку собі "скарбничку спогадів", пише Science Alert.

У результаті група експертів назвала цей біосферний заповідник ЮНЕСКО місцем, яке має уособлювати собою початок епохи антропоцену. Зазначимо, що антропоцен все ще не прийнято офіційно як одиницю геологічного часу, його визначають великомасштабними змінами, які спричинив наш вид на поверхні планети.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні 2016 року група вчених під керівництвом підкомітету Міжнародної комісії зі стратиграфії дійшла висновку, що людство залишило надзвичайно глибокі "шрами на тілі Землі", причому вони настільки глибокі, що залишаться помітними навіть у далекому майбутньому. Простими словами, навіть після того, як зведені нами будівлі впадуть, а дороги перетворяться на пустелю, на планеті залишаться геологічні особливості, радіоактивні ізотопи, хімічні концентрації та різкі зрушення в літописі скам'янілостей, які зберігатимуть спогади про нашу присутність.

Утім, учені все ще сперечаються, чи залишаться відхилення досить очевидними, щоб визначити цілу епоху — відповіді на це питання все ще немає. За словами завідувача крою радіохімії довкілля в Університеті Саутгемптона і члена Робочої групи з антропоцену (AGW) Ендрю Канді, присутність плутонію дає чіткий показник того, коли людство стало настільки домінантною силою, що змогло залишити свій унікальний "глобальний відбиток" на тілі Землі.

Річ у тім, що у природі плутоній існує лише в слідових кількостях, тоді як на початку 1950-х людство провело перші випробування водневої бомби — унаслідок цього можна помітити безпрецедентне зростання, а потім сплеск рівнів плутонію в зразках активної зони, а з середини 1960-х спостерігається його різке падіння.

Науковці зазначають, що узгодження простої міри, яка визначає межу між главами в історії нашої планети — є лише першим кроком. Щоб дослідники з усього світу дійшли до єдиного знаменника, ця міра фактично має бути прив'язана до спостережень в одному місці. Простими словами, потрібне місце, відоме як глобальна стратотипічна секція та точка, або золотий шип, який дасть змогу стандартизувати межі між епохами та етапами.

Останні три роки дослідники з AGW провели у пошуках потенційного золотого шипа. Нарешті, схоже, їм вдалося знайти ідеальну точку. За словами мікропалеонтологині з Університету Брока у Канаді Франсін Маккарті, вони з колегами виявили, що канадське озеро Кроуфорд є ідеальним місцем. Бо воно дає змогу бачити зміни в історії Землі з річним кроком протягом двох окремих періодів впливу людини на цю невелику ділянку.

Науковці зазначають, що це озеро вельми маленьке і дуже глибоке, а тому води у ньому важко змішуються. Кальцій і карбонат із прилеглих скель розчиняється у водах озера й утворюють кристали, які осідають на дно, що визначає кожен окремий сезон. А пилок, сажа та різні ізотопи, що потрапили в ці шари, відображають людську діяльність у недавні століття.

За словами секретаря AGW, геолога з Університетського коледжу Лондона Саймона Тернера, відкладення, виявлені на дні озера в Онтаріо, по суті, являють собою "вишукану скриньку", наповнену спогадами про нещодавні зміни навколишнього середовища за останні тисячоліття. Зазначимо, що далі має відбутися голосування, оскільки антропоцен зможе заслужити своє місце в Міжнародній хроностратиграфічній діаграмі лише після того, як його золотий шип пройде всі голосування в різних комісіях і спілках.

Раніше Фокус писав про те, вчені розповіли, що було б із Землею, якби всі люди зникли: що найзатишніше місце у Всесвіті.