Схоже на бійку. Учені вперше зняли спарювання особливого виду акул в океані (відео)

Парування наземних котячих тварин не йде в жодне порівняння з тим, як це роблять котячі акули.

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Завдяки новому відео, яке зняв біолог Форрест Галанте зі своєю командою в Атлантичному океані біля берегів Африки, можна побачити, як відбувається спарювання акул у дикій природі. Але найголовніше, що вперше вчені змогли зняти процес спарювання у смугастих котячих акул, пише Live Science.

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Форрест Галанте займається вивченням не найвідоміших видів акул, яких можна виявити в Атлантичному океані біля берегів півдня Африки. Ці види особливо цікаві тим, що багато з них зовні майже не змінилися за мільйони років еволюції.

Цього разу вчений зі своєю командою здійснив занурення в океан, де розташований величезний "підводний ліс", що складається з гігантських бамбукових водоростей. Це місце називається Великий африканський морський ліс, і воно єдине у своєму роді на нашій планеті. Територіально цей "ліс" тягнеться на сотні кілометрів уздовж атлантичного узбережжя Африки починаючи з південного краю континенту і закінчуючи північним кордоном такої країни, як Намібія.

Парування наземних котячих тварин не йде в жодне порівняння з тим, як це роблять котячі акули Фото: Live Science

Саме тут учені побачили смугастих котячих акул у процесі спарювання. За словами Галанте, до цього ще ніхто не знімав на камеру процес спарювання у цього особливого виду акул.

Спочатку, колега вченого подумав, що дві акули б'ються, так вони сильно звивалися. Але при ближчому розгляді того, що відбувається, виявилося, що самець схопив самку і почав звиватися ще сильніше, що вказувало на процес спарювання. За тим, як смугасті котячі акули займаються продовженням свого роду, вчені спостерігали протягом кількох хвилин. Усе закінчилася так само швидко, як і почалося, каже біолог.

За тим, як смугасті котячі акули займаються продовженням свого роду, вчені спостерігали протягом кількох хвилин Фото: Live Science

На відео можна побачити, як дві смугасті котячі акули обвиваються одна навколо одної і занурюються на морське дно, після чого відпливають у різні боки. І все це відбувається серед дивовижних підводних заростей. За словами вчених, узагалі зняти спарювання акул у дикій природі вдалося всього лише кілька разів, тому цей випадок також унікальний.

Під час залицяння самець акули кусає самку за спину і плавники, щоб утримати її перед початком спарювання. Після цього самець використовує свої тверді кальциновані придатки, що виступають з черевного плавця, щоб передати сперму самці. Надалі відбувається запліднення яєць у тілі самки, і вона їх або відкладе, або вони розвиватимуться всередині.

За словами вчених, підводний "бамбуковий ліс" є домівкою для величезної кількості живих видів. Незважаючи на те, що подібні ліси з водоростей в інших частинах планети можуть зникнути через зміну клімату, ця екосистема схоже процвітає.

Те ж саме стосується і смугастих котячих акул, які незважаючи ні на що не тільки виживають у нових умовах, а й активно розмножуються, каже Галанте.

Фокус уже писав про те, що нещодавно вчені з'ясували, що підводний вулкан, який давно згас, все ще вивергається і завдяки цьому своїм теплом приваблює до себе рідкісних морських істот. А вони, своєю чергою, вкрили вершину вулкана мільйонами величезних яєць.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи варто побоюватися акул цього літа, після нападів у Єгипті та Австралії.