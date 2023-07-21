На 50% більша за Землю. У 120 світлових роках знайдено "суперземлю", що обертається навколо помаранчевого карлика

Планета обертається навколо своєї батьківської зірки кожні 4,8 дня.

Related video

Астрономи повідомили про відкриття нової екзопланети "суперземлі" за допомогою космічного телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), пише SciTechDaily.

Новий світ отримав назву TOI-1680 b і він приблизно на 50% більший за Землю. Планета обертається навколо карликової зірки М (помаранчевий карлик, — ред.), яка розташована за 120 світлових років від Землі.

Телескоп TESS стежить за 200 тисячами найяскравіших зірок поблизу Сонця, щоб знайти планети, що обертаються на орбітах цих зірок. Таким чином уже було ідентифіковано близько 6700 екзопланет-кандидатів.

Нещодавно група астрономів під керівництвом астронома Мурада Гашуї з Льєзького університету підтвердила ще один відстежуваний об'єкт. Дослідники виявили "суперземлю" на орбіті М-карлика, відомого як TOI-1680. Це відкриття було підтверджено за допомогою наземної фотометрії, візуалізації з високою роздільною здатністю і спектроскопічними спостереженнями.

"Ми повідомили про відкриття і деякі початкові характеристики TOI-1680 b, суперземлі, що обертається навколо помаранчевого карлика", — ідеться у статті.

Відомо, що "суперземля" має радіус, який дорівнює 1,46 радіусу Землі та прогнозовану масу близько 3,18 маси Землі. Планета обертається навколо своєї батьківської зірки кожні 4,8 дня на відстані приблизно 0,03 а.о. від неї.

Батьківська зірка TOI-1680 (також відома як TIC 259168516) — слабка і неактивна зірка спектрального класу M4.5. Вона приблизно вп'ятеро менша і менш масивна, ніж Сонце. Розрахована відстань до TOI-1680 склала 121 світловий рік.

Крім цього, вчені вважають, що TOI-1680 b може бути підходящою ціллю для космічного телескопа Джеймса Вебба, який може вивчити атмосферу планети. Також вчені планують провести пряме вимірювання маси планети, що матиме вирішальне значення для визначення складу "суперземлі".

Нагадаємо, нещодавно астрономи виявили вкриту океаном планету біля схожої на Сонце зірки. Кам'яниста планета робить повний оберт навколо своєї зірки, схожої на Сонце і трохи меншої за нього, всього за 4,9 дня.