Склянка води легко замінить ботокс. Як зневоднення призводить до появи псевдо-зморшок

Перш ніж вдаватися до чергової процедури ботокса, експертка радить замислитися над тим, що уявні зморшки на лобі можуть бути ознаками зневоднення шкіри, а зовсім не старості.

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Всупереч думці багатьох із нас, старіння може бути не головною причиною появи дрібних зморшок на лобі. Насправді, більшість зморшок, які ми тисячами намагаємося прибрати за допомогою ботокса та інших процедур, можуть бути викликані простою проблемою, якій можна легко і самостійно запобігти, пише Daily Mail.

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Для підтримки еластичності та гладкості нашій шкірі необхідна достатня кількість вологи. Але коли вона стає сухою, це може призвести до появи так званих ліній зневоднення. Ці лінії, від яких страждає величезна кількість людей, мають майже такий самий вигляд, як зморшки, але це не зовсім одне й те саме. На відміну від зморшок, лінії зневоднення світліші, тонші, і вони можуть бути більш виражені в суху пору року, наприклад взимку.

З огляду на рівень їхньої схожості, як же відрізнити звичайні зморшки від ліній, спричинених зневодненням? Зморшки — це результат тривалого впливу таких чинників, як старіння, вплив сонячних променів, куріння і часта міміка. Лінії зневоднення, навпаки, зазвичай короткочасні й можуть поліпшуватися, коли шкіра отримує достатнє зволоження. Доброю підказкою може послужити поява дрібних зморшок, які з'являються не завжди, а в суху і холодну пору року і зникають за умови рясного споживання води. Головне в цьому підході — це постійне спостереження за змінами.

Але перш ніж кидатися пити галонами воду, необхідно знати, що збільшення кількості випитої води не обов'язково призведе до безпосереднього зволоження шкіри. Це здається нелогічним, але, за словами доктора Мері Стівенсон, дерматолога, "просто пити більше води — це не означає зволожувати шкіру". Хоча споживання води життєво важливе для загального здоров'я, лінії зневоднення з'являються, коли шкіра, а не весь організм, відчуває нестачу вологи.

Отже, яким же є засіб позбавлення від естетично некрасивих, але тимчасових, ліній? Вирішення проблеми полягає в тому, щоб зрозуміти, що насамперед спричиняє зневоднення шкіри. До зневоднення шкіри можуть призвести такі чинники, як вплив холодного середовища, використання жорсткого мила або гігієничних засобів, а також надмірне миття рук — звичка, яку ми всі перейняли під час пандемії Covid-19.

Для боротьби з цим слід відмовитися від використання абразивних засобів для шкіри та надмірного миття рук. Крім того, обмежте час приймання душу або ванни, особливо якщо ви любитель гарячого душу. Після душу намагайтеся не витирати шкіру повністю. Залиште її злегка вологою, щоб затримати частину води та зберегти її зволоженість.

Під час вибору засобів для догляду за шкірою слід звернути увагу на інгредієнти, які, як відомо, захищають шкіру від сухості. Наприклад, зволожувальні речовини відмінно притягують вологу з повітря у верхній шар шкіри, діючи як губка. Емоленти, інший тип зволожувачів, допомагають утримувати вологу, запобігаючи висиханню шкіри. Чудовим прикладом ефективного зволожувача є гіалуронова кислота, яка входить до складу багатьох засобів для догляду за шкірою.

У підсумку, якщо ви боретеся з настирливими зморшками на лобі, можливо, настав час переглянути свою схему догляду за шкірою і звички зволоження. Зрештою, зволоження шкіри — це, можливо, найпростіший і найефективніший секрет збереження молодості та відсутності зморшок. Хто б міг подумати, що відповідь на питання про те, як зробити шкіру гладенькою, знаходиться просто під рукою, в нашій склянці прохолодної, кришталево чистої води.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.