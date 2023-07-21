Загадкові Кулі Коста-Ріки: як вчені планують зберегти артефакти вагою від кількох грам до 16 тонн

Національний інститут антропології та історії (INAH) і Національна школа консервації, реставрації та музеєзнавства (ENCRYM) розпочали проєкт зі збереження Кам'яних куль Коста-Ріки, також відомих як Сфери Дікіс.

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Кулі Дікіса належать до нині вимерлої культури Дікіс, яка процвітала в долині Ріо-Гранде-де-Терраба в період Синанкра, що охоплює 1 500-300 роки до нашої ери. Саме в період між 800 та 1500 роками н. е. культура Дікіс була на вершині культурного розвитку. У цей час ремісники створювали складні керамічні, кістяні та золоті вироби, а також кам'яні кулі, які стратегічно розміщували у важливих зонах та на громадських площах, пише HeritageDaily.

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Ці кулі демонструють широкий діапазон розмірів — від кількох сантиметрів до понад 2 метрів у діаметрі. Виготовлені переважно з габро, магматичної гірської породи, що нагадує базальт, але в деяких випадках також використовуються вапняки та пісковики.

Процес ліплення цих кам'яних сфер включав ретельну техніку. Ремісники забивали валуни в грубі сферичні форми, використовуючи щільніші породи, а потім ретельно полірували поверхню піском, поки не досягали гладкої поверхні.

Ці сфери мають глибоке значення для багатьох корінних громад Коста-Ріки, завдяки чому країна внесена до Списку всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Щоб забезпечити збереження цих культурних цінностей і краще зрозуміти їхню матеріальність, експерти з ENCRYM та Національного музею Коста-Ріки провели масштабні дослідження найбільших кам'яних сфер. Вони мають на меті оптимізувати методи консервації, оцінити культурне значення місць, де знайдено ці сфери, та зберегти цю культурну спадщину для майбутніх поколінь.

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