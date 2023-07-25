Найдревніша ДНК на планеті: що приховує зуб мамонта, що жили мльйони років тому

У 2021 році відбулося революційне наукове досягнення: із зуба мамонта, якому 1,2 млн років, вилучили стародавню ДНК. Крім того, дослідження відкрило раніше невідому лінію в родині мамонтових.

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Генетичний матеріал отриманий з трьох зубів мамонта, знайдених у сибірській вічній мерзлоті в 1970-х роках. Примітно, що два з цих зразків мають вік понад мільйон років, що передує існуванню шерстистого мамонта. Третій зразок, віком приблизно 700 000 років, представляв одного з найдавніших відомих шерстистих мамонтів, пише IFLScience.

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Професорка Лав Дален, авторка дослідження, пов'язаного з Центром палеогенетики в Стокгольмі, відзначила надзвичайний характер відкриття, заявивши, що це, безумовно, найстаріша ДНК з усіх коли-небудь знайдених. Однак пізніше цей рекорд перевершили, коли з північної Гренландії знайшли ДНК віком 2 мільйони років.

З проаналізованих зразків мамонтів встановлено, що другий за віком зразок належить давньому степовому мамонтові (Mammuthus trogontherii), прямому предкові шерстистого мамонта. На противагу цьому, найдавніший екземпляр представив нову лінію, яка отримала назву "Крестівський мамонт". Примітно, що легендарний колумбійський мамонт (Mammuthus columbi), який мешкав у Північній Америці під час останнього Льодовикового періоду, був гібридом між цією лінією і шерстистим мамонтом.

Хоча вік найстарішого мамонта оцінювався в 1,2 млн років, виходячи з віку геологічного шару, в якому він знайдений, дані мітохондріального геному свідчать про те, що його вік може становити до 1,65 млн років. Аналогічно, вік другого мамонта потенційно становив 1,34 млн років. У будь-якому випадку, ці оцінки значно перевищують попереднього рекордсмена — ДНК коня, знайденого в канадській вічній мерзлоті, що датується 780 000-560 000 років тому.

Отримання генетичної інформації від цих стародавніх істот становило значні труднощі. Тисячолітня деградація їхніх геномів призвела до утворення мільярдів фрагментів ДНК. Подібно до реконструкції складного пазла з незліченних дрібних фрагментів, дослідники взялися з трудомістким завданням зібрати генетичні дані.

Вони зіткнулися з додатковою складністю, оскільки деякі фрагменти ДНК забруднені бактеріями або грибками. Однак науковці використовували високоякісні геноми шерстистих мамонтів і сучасних родичів слонів як орієнтири, подібні до підказок на обкладинці пазла.

Успіх дослідження відкриває можливості для майбутніх досліджень, потенційно розширюючи можливості відновлення ДНК навіть на давніші зразки. А проте дослідники визнають обмеження, оскільки в Північній півкулі відсутня вічна мерзлота віком понад 2,5 млн років, що робить відновлення ДНК за межами цієї точки дуже складним, якщо не недосяжним завданням.

З тим усім цей значний проміжок часу відкриває широкі можливості для виявлення цінних відомостей з природничої історії, зокрема ключових розділів нашого власного людського наративу.

Розкопки мамонтів

Професорка Дален розмірковує про перспективи вилучення ДНК з людських зразків, що не перебувають у вічній мерзлоті, віком близько мільйона років. Крім того, з'явилася спокуслива перспектива знайти останки Homo Erectus у вічній мерзлоті, з потенційними наслідками для геномних досліджень зразків древніх гомінінів, порівнянними з відновленням ДНК мамонта.

Поки такі відкриття залишаються недосяжними, дослідження стародавньої ДНК продовжує проливати світло на багате і захопливе минуле нашої планети.

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