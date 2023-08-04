Не суньте пальці всередину. Учені назвали ще одну причину відмовитися від грубої звички

Дослідники вважають, що ця дія може значно підвищити ризик зараження коронавірусом — краще відмовитися.

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Існує безліч причин, чому не слід колупати в носі: по-перше, це не надто пристойно, по-друге, може виявитися небезпечним для здоров'я. Однак у новому дослідженні вчені знайшли ще одну причину, чому слід відмовитися від цієї вельми грубої звички, пише Science Alert.

Дослідники з Амстердамського вільного університету у Нідерландах зосередилися на вивченні медичних працівників, які піддаються більшому ризику зараження вірусом SARS-CoV-2. Під час дослідження вони спробували з'ясувати, які такі чинники, як колупання в носі або носіння окулярів можуть вплинути на ризик зараження.

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Дослідження тривало пів року і його загалом завершили 219 медичних працівників, які також зізналися, що мають цю звичку. Результати свідчать, що ризик зараження був вищим на 17% серед тих працівників, хто зазвичай колупав у носі, як порівняти з 5,9% для решти.

Автори дослідження зазначають, що результати зовсім не доводять, що колупання в носі спричиняє інфекцію, однак підкреслюють асоціацію. Проте дослідники вважають, що ця звичка може призвести до перенесення нездорових мікробів на слизову оболонку всередині носа.

Дослідники зазначають, що дійшли висновку, що колупання в носі, як і кусання нігтів, у середовищі з високим рівнем вірусу, що циркулює, сприяє його перенесенню на слизову оболонку рота і носа. При цьому вчені не виявили жодних істотних відмінностей зараження, пов'язаних із носінням окулярів, бороди.

Відомо, що вірусне навантаження SARS-CoV-2 високе одразу після зараження і до появи симптомів, які потім можуть переноситися на звичайні поверхні за наявності звички пхати пальці до носа. Це також може стати причиною того, що хтось інший підхопить вірус із поверхні й перенесе його на слизову носа. Автори дослідження зазначають, що немає доказів того, що відбувається саме це, однак вважають, що це може бути цілком імовірним.

Зазначимо, що немає точних наукових доказів, які пояснюють, чому люди колупають у носі. Однак дослідникам відомо, що це може вплинути на мікробіом носових порожнин. Автори дослідження зазначають, що його результати ґрунтуються не тільки на самозвітах, проте будуть потрібні додаткові контрольовані експерименти, щоб зрозуміти, як можна заразитися ковідом, особливо в медичних установах.

Результати дослідження були опубліковані в медичному журналі PLOS ONE.

Раніше Фокус уже писав про те, чому не варто колупатися в носі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.