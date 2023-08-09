Присвячена культу коня: у Казахстані знайшли стародавню піраміду, якій 4000 років (фото)

За інформацією Євразійського національного університету, піраміда належить до бронзового століття і побудована з великою точністю. У неї шість сторін, кожна завдовжки трохи більше метра.

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Археологи роками не помічали "складну" піраміду на території Казахстану, але тепер уже розкопано частину монументального комплексу Кирикунгир у Токтамисі, де виявили "велику" степову піраміду. Про це 8 серпня повідомив Євразійський національний університет імені Л. Н. Гумільова.

За словами археологів, піраміді не менше 4000 років, і вона належить до бронзового століття. У неї шість сторін, кожна завдовжки трохи більше метра.

"Степову піраміду побудовано з великою точністю", — ідеться у пресрелізі завідувача кафедри археології та етнології Улана Уміткалієва.

За його словами, це дуже складна структура з кількома колами посередині. На фото показано один бік конструкції. На кожному кінці стіни є великий чорний камінь, що стоїть вертикально з плоским боком назовні. Між ними інший тип скелі утворює зовнішню стіну.

"На зовнішніх стінах будови цього комплексу переважають зображення різних тварин, особливо коней", — пояснив Уміткалієв.

Піраміда, присвячена культу коня

Такий декор, поряд із кістками коня, знайденими поблизу, вказує на те, що піраміда була присвячена "культу коня".

Археологи також знайшли глиняний посуд, золоті сережки та інші прикраси. За словами Уміткалієва, знайдені артефакти — свідчення того, що піраміда "була культурним центром за часів давнини".

На ще одному фото Міністерства науки і вищої освіти Казахстану частина піраміди зі зруйнованими стінами, що збереглася не настільки добре.

Розкопки монументального комплексу Кирикунгір проводять із 2014 року, зазначили в університеті.

Нагадаємо, що археологи знайшли стародавній маяк і район вікінгів, та інші загублені скарби міста Батонея.

Також повідомлялося про архітектурну перлину середньовічного німецького монастиря Поза.