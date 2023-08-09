На розкопках храму Гробу Господнього знайшли скарб із монетами IV століття: викарбували до імператора Валента (фото)

Монети знаходилися під однією з плит поруч із місцем, де, як вважається, Ісус був похований.

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Археологи з департаменту старожитностей Римського університету Ла Сапієнца проводять розкопки території навколо храму Гробу Господнього в Ізраїлі в рамках дворічного проєкту. Вартість робіт оцінюють в 11 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Плита, під якою знайшли скарб у храмі

У червні археологам довелося працювати цілодобово протягом тижня, розкопуючи територію перед однією з головних християнських святинь. Роботи проводилися в стислі терміни, щоб не заважати, оскільки довелося закрити Кувуклію від відвідувачів. Це місце, де, як вважається, Ісус був похований.

Під час недавніх розкопок виявився значний обсяг відомостей про ранньохристиянське планування Кувуклії, деякі частини датуються 4 століттям. Під однією з плит перекриття знайшли монетний скарб із монетами, викарбуваними до часів римського імператора Валента (364-378).

Команда археологів з Італії

Серед інших цінних знахідок — фрагмент облицювання стіни або зовнішній вигляд стіни з головної Кувуклії, вкритий графіті 18-го століття різними мовами: грецькою, латинською та вірменською.

На початку літа археологи працювали над відновленням інших частин підлоги базиліки, їм допомагала група експертів з Турина і місцеві археологи. Було виявлено стародавню дренажну систему, автори робіт також вивчали різні методи кладки і типи цементу, що використовувався.

Храм Гробу Господнього побудували приблизно 330 року нашої ери, після того, як імператор Костянтин прийняв християнство, а його мати Олена вирушила у Святу Землю для пошуку місць, пов'язаних з Ісусом. За її розпорядженням було побудовано монументальні церкви, зокрема храм Гробу Господнього, який вважається традиційним місцем розп'яття і поховання Христа.

Нагадаємо, що під час ремонту під стінами урядового архіву в Неаполі знайшли каплицю XVI століття і раніше невідомий живопис.

Також повідомлялося про розкопки найбільшої будівлі Константинополя, і про те, що виявили археологи.