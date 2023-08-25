Більше, ніж слід було б. Учені розповіли скільки алкоголю ми п'ємо і як далеко це від "норми"

Дослідження показує, що більшість людей вживає більше алкогольних напоїв на тиждень, ніж рекомендують дослідники.

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Ще 1974 року у Великій Британії стартувала перша кампанія по боротьбі з вживанням алкоголю під назвою "Всі люблять випити". У новому дослідженні вчені опитали понад 3 000 осіб, щоб з'ясувати, скільки алкоголю ми п'ємо і як далеко це від "норми", пише Saga Exceptional.

Результати опитування свідчать про те, що близько 90% опитаних вживають алкоголь, при цьому 51% питущих роблять це три-чотири рази на тиждень або частіше, а 13% випивають і зовсім щодня. Дослідники зазначають, що більшість опитаних фактично хотіли б повернутися в 1970-ті роки, коли Королівський коледж психіатрів припустив, що ціла пляшка вина на день "являє собою розумні рекомендації щодо верхньої межі вживання алкоголю".

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За словами дослідниці вживання алкоголю літніми людьми в Університеті Ньюкасла, докторка Бет Берем, зазначає, що половина опитаних, які вживають алкоголь, випивають за раз більше ніж шість одиниць алкоголю — трохи більше ніж половину пляшки вина або дві пінти 5%-го пива. Для когось це може здатися не такою вже й великою кількістю, але сучасною медичною мовою це називається "запоєм".

Дослідження свідчать, що чоловіки з невеликим відривом є найбільш захопленими питущими, причому найбільшу кількість алкоголю, як свідчить статистика, випивають ті, кому за 60. Так, дослідники виявили, що 12% випивають понад 30 одиниць на тиждень. При цьому 38% чоловіків-респондентів п'ють більше за встановлені медиками нормативи "низького споживання" в 14 одиниць на тиждень, як і 21% жінок.

Результати дослідження також показали, що 57% чоловіків п'ють три з гаком дні на тиждень. За словами Берхем, найвищий рівень споживання алкоголю спостерігається у покоління бебі-бумерів. Передбачається, що це пов'язано з тим, що алкоголь у цього покоління міцно вкоренився як "спосіб розслаблення".

Однак, доктор Берхем нагадує, що попередні дослідження вже показали, що надмірне споживання алкоголю пов'язане з безліччю ризиків для здоров'я, зокрема з деякими видами раку, наприклад:

раком молочної залози;

раком кишківника;

раком ротової порожнини та горла.

Дослідники визнають, що відмовитися від алкоголю може бути складно, а тому радять зосередитися на тому, що ви виграєте, відмовившись від споживання алкогольних напоїв, а не на тому, що втратите. Наприклад, у боротьбі з артритом і зайвою вагою відмова від алкоголю може допомогти й з першим, і з другим.

Водночас із віком наша толерантність до алкоголю падає, а ризики зростають. Саме тому деякі країни, наприклад, Італія, зменшила рекомендовані норми споживання алкоголю для літніх людей.

Берхем зазначає, якщо ви хочете знизити споживання алкоголю, насамперед варто оцінити в реальному часі, скільки задоволення вам приносить кожен напій. Реальність така, що ви дійсно можете отримати задоволення від першої порції, але друга і третя вже не матимуть такого ж ефекту.

Результати дослідження також свідчать, що 49% опитаних віддають перевагу червоному вину. Однак п'ятірка лідерів усе ж таки відрізнялася залежно від статі, коли реципієнтів попросили обмежитися трьома улюбленими напоями:

56% чоловіків назвали червоне вино;

35% обрали біле вино;

34% лагер/крафтове пиво;

30% справжній ель;

21% віскі.

Серед жінок уподобання розділилися таким чином:

51% біле вино;

43% червоне вино;

36% джин;

24% ігристе вино/шампанське№

12% лагер/крафтове пиво.

Чому люди так люблять вино

Дослідники припускають, що людські рецептори в старшому віці краще підходять для розпізнання смаку вина, ніж у молодому. Іспанські вчені провели дослідження і виявили, що люди у віці 55 років краще сприймають димні та перцеві аромати червоного вина, ніж люди у віці 18-35 років.

Проте інші дослідження показують, що у людей, старших за 90 років, нюх і смак погіршуються, тому вони вже не здатні розпізнавати багатий смак вина.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили несподівану користь червоного вина для сексуального життя.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.