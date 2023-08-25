Гарантований успіх. Вчені назвали найкращий час для кардіо та силових тренувань

Дослідники розповіли, в який час дня краще виконувати ті чи інші вправи, щоб отримати від занять максимальний ефект.

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Кардіо та силові тренування сприяють збалансованому режиму та допомагають підтримувати тіло в тонусі. Однак чи існує ідеальний час для конкретних вправ, щоб зробити їх максимально ефективними? Дослідники дали відповідь на це питання, пише Saga Exceptional.

По-перше, важливо розуміти, що будь-яка вправа краща, ніж відсутність фізичного навантаження взагалі. По-друге, важливо пам'ятати, що вправи будуть у рази ефективнішими, якщо вони йдуть у комплексі зі здоровим харчуванням і збалансованою дієтою.

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За словами менеджера з розробки продуктів у мережі фітнес-клубів Total Fitness Діна Цвека, якщо ви плануєте провести два тренування на день, кардіо і силове, важливо розуміти, в який час яким вправам краще віддати перевагу. Крім того, важливо, щоб між тренуваннями була перерва, оскільки вашому організму необхідно поповнити сили.

Цвек зазначає, що найефективнішим варіантом буде провести спочатку кардіотренування, а потім після перерви приступити до силового. Експерт зазначає, що кардіо з меншим запасом палива, наприклад, перед сніданком, дасть змогу вашому тілу адаптуватися завдяки збільшенню кількості "двигунів" у клітинах, які виробляють енергію, також відомих як мітохондрії. Чим більше мітохондрій, тим більше енергії ми виробляємо, що полегшує серцево-судинні вправи.

Зазначимо, що однією з переваг кардіо є те, що ці вправи покращують стан серця і легенів. За словами Цвека, хорошими прикладами кардіо перед сніданком є:

піша прогулянка;

плавання;

біг;

поїздка на велосипеді.

Крім того, ранкові кардіотренування підвищують ефективність виробництва енергії з жиру. Річ у тім, що наше тіло використовує два основних джерела енергії — жир і цукор (глюкоза і глікоген). Кожен з нас зберігає більше енергії з жиру, ніж з глікогену, а тому ми можемо використовувати його як джерело палива. Фактично це тільки поліпшить нашу витривалість і фізичну форму.

Водночас коли справа доходить до силових тренувань, нам краще мати в запасі якесь паливо, тобто не бути голодними. Це особливо актуально, якщо ви намагаєтеся зберегти або наростити м'язову масу. Саме тому силові тренування має сенс планувати на вечір, якщо вранці у вас уже було кардіотренування.

За словами Цвека, виконання силових вправ у другій половині дня, коли ви поповнили свої запаси енергії, дасть змогу організму отримати поживні речовини, потрібні для максимальної інтенсивності цього тренування Простими словами, нашому тілу просто потрібна енергія, щоб підіймати вагу, а також для того, щоб забезпечити стимул, потрібний м'язам для зміцнення й зростання.

Експерти також радять завжди вживати невелику кількість білка перед тренуванням, тому що саме він необхідний нашим м'язам для відновлення і зростання. Таким чином експерти радять виконувати кардіотренування вранці натщесерце, а до силових тренувань приступати ввечері після харчування.

Раніше Фокус писав про те, чи справді цей вид спорту може допомогти — що кажуть учені.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.