Вірні ангели-охоронці. 8 захворювань, які собаки здатні унюхати на ранніх стадіях

Потужний ніс вашого пухнастого друга призначений не тільки для винюхування ласощів — він може стати майбутнім медичної діагностики.

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Ми, здається, вже давно перестали дивуватися тому, як наш собака може знайти те саме печиво, яке ми кинули під диван, або як він вловлює запах задовго до нас. Але виявляється, їхній потужний нюх здатен не тільки знаходити ласощі, а й виявляти захворювання, що розвиваються в нас, про які ми самі ще не здогадуємося, пише New Atlas.

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Гострота носа собак зумовлена наявністю 220 мільйонів нюхових рецепторів, що перевищує наші 5 мільйонів. У поєднанні з їхнім прискореним диханням не дивно, що вони постійно щось винюхують. Дивно те, що цей неймовірний нюх дає їм змогу виявляти захворювання в людей.

Коли наше здоров'я слабшає, організм виділяє особливі сполуки, які немов невидима хмара оточують нас. Наприклад, при деяких захворюваннях виділяються леткі органічні сполуки (ЛОС), які собаки можуть розпізнати, навіть якщо ми цього не можемо. Ці зміни, часто в запаху з рота або тіла, свідчать про зміни в нашому здоров'ї, і наші собачі товариші швидко їх помічають.

Розглянемо докладніше деякі захворювання, які собаки, мабуть, уміють визначати:

Рак: Собаки довели, що вони здатні розпізнати все — від раку шкіри до раку яєчників і легенів. В одному з досліджень собака з неймовірною точністю визначила рак молочної залози в зразках сечі. Але справа не тільки в дресируванні. Деякі собаки спонтанно попереджають своїх господарів про проблеми зі здоров'ям, як, наприклад, собака-рятувальник, який безперервно вилизував невеличку відмітину за вухом господаря, що згодом виявилося меланомою.

Діабет: Собаки навчені попереджати людей про занадто високий або занадто низький рівень цукру в крові. Вони вловлюють особливий запах, який людина не може розпізнати, що може врятувати життя. Одне з досліджень розповіло, що у 81% випадків собаки швидко вловлювали кардинальні зміни в рівні цукру своїх господарів.

Нарколепсія: Це захворювання, за якого порушується цикл "сон-неспання". Відомі випадки, підтверджені дослідженнями, коли собаки визначали людей із цим захворюванням за характерним запахом, який можуть видавати хворі на нарколепсію.

Епілепсія: Не тільки дресировані собаки, а й навіть звичайні домашні тварини здатні визначити, коли в людини починається припадок.

Мігрень: Деякі люди, які страждають на мігрень, помітили, що їхні собаки поводяться по-іншому, можливо, попереджаючи їх за кілька годин до нападу мігрені.

Хвороба Паркінсона: Дослідження показують, що собаки можуть розпізнавати людей із хворобою Паркінсона, незалежно від того, приймають вони ліки чи ні.

Малярія: Під час унікального експерименту собаки безпомилково визначали дітей, хворих на малярію, просто обнюхуючи їхні шкарпетки.

COVID-19: Нові дані свідчать про те, що наші пухнасті друзі можуть визначати COVID-19 не гірше, якщо не краще, ніж деякі тести, на які ми покладаємося сьогодні.

За такого набору здібностей цікаво, чому ми не використовуємо собак частіше в медичних установах, подібно до того, як їх використовують на кордонах і в поліції. Останнім часом спостерігається поспіх у створенні дорогих технічних пристроїв для виявлення захворювань. А в цей час наші вірні чотирилапі друзі чекають свого часу, готові використовувати свої природні здібності.

Уявіть собі світ, у якому собаки-терапевти в лікарнях і будинках для літніх людей виконують роль моніторів здоров'я. Втішне і практичне майбутнє, чи не так?

Раніше Фокус писав про причини, через які собаки їдять траву. У новому дослідженні вчені пролили світло на те, чому нашим собакам так подобається тягнути до рота все, що "погано лежить" на землі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.