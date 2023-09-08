Знахідка століття. Норвежець виграв джекпот, виявиввши золотий скарб 6-го століття (фото)

Ерленд Боре, 51-річний норвежець, дослухавшись поради свого лікаря, який порекомендував більше рухатися, придбав металошукач та зайнявся пошуком археологічних об'єктів. Остання знахідка перевершила всі його очікування.

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Норвежець Ерленд Боре за допомогою металошукача знайшов скарб золотих виробів 6-го століття. Археологи вважають, що цей артефакт є "знахідкою століття" в країні, пише NRK.no.

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Це частина знайденого золота, що робить його найбільшим золотим скарбом такого роду, знайденим у Норвегії за останні 100 років Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

Наприкінці серпня він поїхав на острів Реннесой, де після кількох годин пошуків знайшов лише старі 10 пенні. Збираючись відправитися додому, він вирішив швидко обшукати скелю неподалік. "Я побачив скелю, на яку б заліз, якби йшов від моря до сільської місцевості Реннесой", — каже він.

Саме там чоловік почув потужний сигнал металошукача. Спочатку він подумав, що виявив алюмінієву обгортку, але пригледівшись зрозумів, що тримає в руках золоті намистини. Після цього чоловік повідомив про скарб археологів.

На монеті стилістично зображено хворого коня з висолопленим язиком і скрученим тілом Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

Загалом, знайдено дев'ять підвісок, три персні і десять золотих намистин. Загальна вага прикрас становить понад 100 грамів й вони датовані 500 роками нашої ери. Ці часові межі вписують їх в історичний контекст Періоду переселення Норвегії, який тривав від 400 до приблизно 550 року.

Фахівці з Археологічного музею при Університеті Ставангера та Рада округу Рогаланд досліджують місце знахідки Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

Знайдені кулони називаються брактеатами і, як вважають дослідники, були частиною "дуже ефектного намиста", яке могли носити найвпливовіші люди того часу.

Оле Мадсен, куратор Музею археології Ставангерського університету, наголосив на унікальності знахідки: "Знайти стільки золота відразу — надзвичайно незвично". Остання схожа знахідка в Норвегії датується 19-м століттям.

Золотий скарб добре зберігся і має кілька дрібних деталей. На золотих підвісках у центрі вигравіруваний кінь Фото: ANNIKEN CELINE BERGER / ARKEOLOGISK MUSEUM, UIS

"Враховуючи місце відкриття та те, що ми знаємо з інших подібних знахідок, це, ймовірно, питання або про приховані цінності, або про жертву богам у драматичні часи", — сказав професор Хакон Реєрсен.

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Відповідно до норвезьких законів, і Ерленд Боре, і землевласник отримають винагороду, точна сума якої ще не визначена.

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