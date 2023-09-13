Як дві краплі води. Учені розповіли, чи можуть тварини народжувати близнюків

Для багатьох тварин народження кількох дитинчат одночасно є нормою, проте складніше питання полягає в тому, чи є вони близнюками.

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Більшість тварин на Землі здатні народити одразу кількох дитинчат. Наприклад, відомо, що кішки та собаки з'являються на світ із братами та сестрами, однак чи можуть серед них бути близнюки? На це запитання відповіли вчені, пише IFLScience.

Для початку варто розібратися у тому, які бувають близнюки: однояйцеві та різнояйцеві. У першому випадку один сперматозоїд запліднив одну яйцеклітину, яка потім розділилася на дві окремі клітини й вони згодом розвинулися у двох ідентичних дітей. Фактично в них одна й та сама ДНК, чим і зумовлена їхня ідентичність. У другому випадку дві окремі яйцеклітини були запліднені окремо в один і той самий час. У результаті кожен близнюк має власний набір генів від матері й батька. Вчені зазначають, що різнояйцеві близнюки, як правило, також схожі один на одного, як і будь-які брати та сестри.

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За словами дослідників з Університету штату Міссісіпі, кожен вид тварин має свою стандартну кількість нащадків за одне народження. Наприклад, дослідження, в якому було вивчено понад 10 000 виводків чистокровних собак, показало, що середня кількість цуценят залежить від розміру породи. Наприклад, мініатюрні собаки, в середньому, дають близько 3,5 цуценяти на послід, тоді як більші — понад 7.

Водночас двійня — найпоширеніший результат вагітності в кіз, хоча кози-матері можуть народити й одне дитинча, і більші виводки. Учені зазначають, що в овець часто народжуються двійні, але найчастіше трапляються одностатеві ягнята.

Коні та корови, як правило, народжують лише одне теля за раз, однак у цих видів також не виключені двійні. Однак народження двійні у великої рогатої худоби може призвести до ускладнень під час пологів у корів і низькорослих телят, що надалі призведе до зниження виживаності. Аналогічний ризик із двійнями простежується й у коней.

За словами доцентки кафедри ветеринарної медицини Трейсі Джаффе, фактично, багато тварин насправді можуть народити близнюків. Однак складніше питання полягає в тому, чи є ці дитинчата, народжені разом, однояйцевими або різнояйцевими близнюками.

У самок собак і котів одночасно відбувається овуляція кількох яйцеклітин. Запліднення окремих яйцеклітин різними сперматозоїдами самця призводить до утворення кількох ембріонів. Таким чином цуценята і кошенята виявляються братніми, але не ідентичними, навіть якщо виглядатимуть дуже схоже.

Біологи вважають, що однояйцеві близнюки у більшості тварин зустрічаються дуже рідко. Складність полягає в тому, що багато братів і сестер тварин виглядають дуже схожими, проте потрібно провести тест ДНК, щоб підтвердити, що вони мають спільні гени. Науковці зазначають, що існує лише одне задокументоване повідомлення про ідентичних собак-близнюків, що було підтверджено тестуванням ДНК. Однак вчені не так часто проводять тести ДНК дитинчат, щоб насправді розуміти наскільки часто це може відбуватися

Джаффе зазначає, що наразі вчені ще багато в чому не впевнені, коли йдеться про близнюків інших видів. Буде потрібно більше досліджень, щоб розібратися в цьому питанні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вивчили близнюків, які виросли порізно в різних країнах.