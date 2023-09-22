Мають щось спільне з дітьми. Учені розповіли, чому людям так подобаються мопси та бульдоги

Дослідники вважають, що деякі риси цих тварин дуже схожі на дитячі, що змушує людей бажати допомогти їм.

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Мопси й французькі бульдоги з їхніми плескатими носами та зморшкуватими мордочками вельми популярні в усьому світі. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чому людям так подобаються представники цих порід — результати дослідження показали дивовижний зв'язок з немовлятами, пише Daily Mail.

Ці особливі риси обличчя можуть виглядати вельми мило, проте вони також є причиною вищого ризику серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема захворювання дихання, очей і навіть шкіри. Але попри це, брахіцефали, як ще називають собак із плоскою мордою, все ще залишаються одними з найпопулярніших порід у різних куточках світу. Тепер дослідники вважають, що їм нарешті вдалося зрозуміти чому.

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Нове дослідження команди з Університету Етвеша Лоранда показало, що риси, подібні до дитячих, можуть бути присутніми не тільки в зовнішності, а й у поведінці собак із плоскою мордою. Це своєю чергою викликає турботливу поведінку у власників.

До найпопулярніших брахіцефалів належать французькі та англійські бульдоги, бостон-тер'єри, мопси, кавалер-кінг-чарльз-спанієли, ши-тцу і боксери. Відомо, що їхні коротколапі та плоскоморді характеристики не розвинулися природним шляхом, а є результатом селекційного розведення. Представники цих порід надзвичайно популярні у Великій Британії та інших країнах світу.

У дослідженні команди взяли участь 30 собак із плоскою мордою (по 15 англійських і французьких бульдогів) і 13 угорських муді (з мордою середньої довжини). Під час дослідження вчені провели експеримент: собакам дали завдання спробувати відкрити три коробки та дістати ковбасу. Усі три коробки мали механізми відкривання різної складності й були надані собакам у випадковому порядку.

Собаки спостерігали за тим, як вчені клали ковбасу в коробку, а потім у тварин було 2 хвилини, щоб спробувати відкрити коробки. Під час експерименту вчений і власник собаки стояли позаду тварини, поза її полем зору. Результати дослідження показали, що муді швидше справлялися з цим завданням: у 935 випробувань вони успішно відкривали коробки та робили це набагато швидше за бульдогів.

Водночас учені помітили, що брахіцефали в 4,5 раза частіше озиралися на експериментатора і власника. Автори дослідження вважають, що така поведінка свідчить про те, що собаки з плоскою мордою більш схильні звертатися по допомогу до господарів.

Вчені також вважають, що подібна поведінка може сприяти зміцненню соціальних зв'язків між власниками та їхніми улюбленцями, фактично головну роль відіграє їхня "безпорадність". Автори дослідження вважають, що людям насправді складно подолати сильні інстинктивні схильності, а тому вони, як і раніше, обирають породи з плоскою мордою, попри всі можливі проблеми зі здоров'ям.

Таким чином, учені дійшли висновку, що люди частіше обирають собак із плоскою мордою через те, що їхні звички вельми нагадують дитячі. До речі, це дослідження було проведено незабаром після публікації результатів іншого дослідження, яке показало, що брахіцефали частіше піддаються проблемам зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.