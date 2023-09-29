1100 років тому потужний землетрус розкришив мегаполіс на частини: вчені кажуть, це повториться

Дослідники виявили дві лінії розлому, здатні спричинити землетрус магнітудою 7,8 — сотні людей можуть загинути.

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1100 років тому дві лінії розлому розірвалися одночасно, що спричинило потужний "мегатрус" магнітудою 7,8. Тепер дослідники вважають, що це може повторитися, пише Daily Mail.

Група вчених з Університету Аризони виявила стихійне лихо, яке спровокувало зсуви ґрунту та місцеве цунамі, що обернеться катастрофою, якщо обрушиться на регіон, де сьогодні проживає близько 4 мільйонів людей.

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Розломи розташовані в П'юджет-Саунді — регіоні, до якого входять Сіетл, Такома й Олімпія. Дослідження показує, що ці розломи вже проривалися в минулому, проте стародавній землетрус був у 20 разів сильнішим, ніж нинішні попереджувальні знаки, які можливі в зонах розломів.

При цьому сценарій 2005 року показав, що навіть землетрус магнітудою 6,7 вб'є понад 1600 осіб і зруйнує майже 10 000 будівель. Загальні економічні втрати становитимуть близько 50 мільярдів доларів. Команда зазначає, що вищезгаданими лініями розлому є:

зона розлому Сіетла (SFZ), що проходить під містом і навколо нього;

зона розлому гори Седл (SMFZ) на південному заході Вашингтона.

Під час дослідження вчені витягли скам'янілі ялини Дугласа з шести ділянок П'юджет-Саунд, пов'язаних із зонами розлому Сіетла і гори Седл, які, як передбачається, були зруйновані сейсмічною активністю. Команда виміряла концентрацію радіовуглецю в деревині та визначила, коли кожне з дерев було "вирвано з коренем". Результати показують, що всі дерева загинули в період між 923 і 924 роками.

Розломи розташовані в П'юджет-Саунді, куди входять Сіетл, Такома й Олімпія Фото: луна хранилище

Дослідники вважають, що тоді події могли розгортатися згідно з двома сценаріями. У першому: два розломи розірвалися у вигляді двох землетрусів, що сталися з різницею в години або навіть місяці. У зоні розлому Сіетла підземні поштовхи досягли магнітуди 7,5, а в зоні розлому гори Седл — 7,3. Другий сценарій передбачає, що стався один, але набагато потужніший землетрус, який розірвав обидві зони розломів. Середня магнітуда підземних поштовхів оцінюється в 7,8 бала.

Автори дослідження вважають, що у випадку П'юджет-Саундом, ці два розломи можуть бути кінематично пов'язані. У 2022 році вчені з Департаменту природних ресурсів штату Вашингтон також розглянули "мегаземлетрус", що обрушився на Сіетл 1100 років тому, тоді вчені припустили, що його сила сягнула магнітуди 7,5.

Модель, використана вченими, також показує, що 12-метрові хвилі буквально поглинуть місто за 3 хвилини. Дослідники вважають, що мегахвилі кружлятимуться навколо знаменитого Великого колеса Сіетла, досягаючи території країни до стадіону "Люмен Філд", домашнього стадіону "Сіетл Сігокс", і парку "Т-Мобайл", де грає бейсбольна команда "Сіетл Маринерс".

Раніше Фокус писав про те, що сучасні мегаполіси настільки важкі, що можуть викривляти літосферу Землі.