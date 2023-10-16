Зберегти сили в старості. Вчені відкрили простий спосіб омолодження організму в зрілому віці

Нове дослідження вчених запропонувало доволі простий та ефективний спосіб зміцнити м'язи та здоров'я, залишаючись бадьорим та енергійним у більш зрілому віці.

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У наш час здоров'я є найціннішим, що в нас є, адже його запас обмежений часом, його легко втратити за секунду і часто не так просто відновити. Вчені з усього світу цілодобово працюють у пошуках методів залишатися більш здоровим у зрілому віці. Згідно з новим дослідженням, один із можливих способів досягнення цієї мети може бути набагато простішим, ніж ми думаємо, і вся справа в нашому харчуванні, пише New Atlas.

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У недавньому дослідженні, проведеному під керівництвом Національного інституту здоров'я США, було детально розглянуто концепцію обмеження калорійності раціону, тобто зменшення кількості споживаних калорій без відмови від основних поживних речовин. У минулому ця ідея вже була перевірена на тваринах, і результати показали поліпшення стану м'язів і уповільнення розвитку вікових захворювань. Але як бути з людьми? Отримання відповіді на це питання і було метою наукової роботи.

Під час дослідження вчені спостерігали за учасниками проєкту CALERIE. Їхньою метою було скоротити щоденне споживання калорій на 25%. Однак у середньому за два роки учасникам вдалося знизити споживання тільки на 12%. Але найцікавішим було те, що навіть таке скромне скорочення дало вражаючий ефект.

Луїджі Ферруччі, один з авторів дослідження, зазначив: "Скорочення споживання калорій на 12% цілком посильне для більшості людей. І ця проста дія, як показало дослідження, може призвести до значного поліпшення їхнього здоров'я".

Щоб зрозуміти реальний вплив такого скорочення калорій, фахівці звернулися до генетики. Вони проаналізували зразки м'язів стегна 90 учасників до початку дослідження, а потім через один і два роки. Вивчивши РНК — молекулу, що несе інформацію від наших генів у цих зразках м'язів, команда змогла визначити, які гени були більш-менш активними внаслідок зниження споживання калорій.

Результати виявилися досить цікавими. У людей, які їли менше, спостерігалися зміни в активності генів, що відповідають за такі важливі процеси, як регуляція білків, відновлення ДНК, регуляція клітинної смерті та запалення. Примітно, що гени, пов'язані з відновленням і формуванням м'язів, були активнішими, що свідчить про поліпшення загального стану м'язів. Гени, пов'язані з виробництвом енергії, стали активнішими, а гени, що сприяють запаленню — менш. Усі ці генетичні зміни в людини збіглися з позитивними змінами, які раніше спостерігалися у тварин.

Отримані результати натякають на те, що менша кількість їжі може бути корисною, особливо для літніх людей. З віком у багатьох людей природним чином посилюється запалення. Як пояснив Ферруччі, "оскільки старіння і запалення часто йдуть пліч-о-пліч, зниження споживання калорій може стати прямим способом боротьби з посиленням запалення, з яким стикаються багато літніх людей".

Незважаючи на те, що дослідження в цій галузі ще тривають, нові результати свідчать про те, що невеликі зміни в раціоні харчування можуть призвести до поліпшення стану м'язів і, можливо, сповільнити розвиток деяких вікових проблем не лише у тварин, а й у людей. Хоча це й не означає, що ми повинні різко скоротити споживання їжі, це дослідження підкреслює потенційну користь поміркованості. Хороша новина полягає в тому, що навіть скромні скорочення, наприклад, відмова від зайвого перекусу, можуть помітно змінити ситуацію на краще в довгостроковій перспективі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.