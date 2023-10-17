Туші викидає на берег. Учені з'ясували причину масового вимирання сірих китів (фото)

За останні 40 років сталося три випадки масової загибелі сірих китів біля берегів Північної Америки. Але останнє вимирання триває і зараз.

Related video

Туші сотень сірих китів, викинутих на сушу на північно-західному узбережжі США, досі знаходять учені. Це вже третя хвиля масової загибелі сірих китів, що мешкають у північно-східній частині Тихого океану. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, вчені нарешті з'ясували, у чому причина такого вимирання, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За останні 40 років учені спостерігали три хвилі незрозумілого масового вимирання сірих китів, які живуть у водах Тихого океану біля західного узбережжя Північної Америки. Першу хвилю масової загибелі було зафіксовано в період з 1987 по 1989 рік, коли загинуло 700 сірих китів. Друга хвиля спостерігалася в період з 1999 по 2000 рік, коли на берег були викинуті туші 651 сірого кита. І третя хвиля масового вимирання почалася 4 роки тому і станом на вересень 2023 року загинуло вже 688 китів. За словами вчених, це занадто велике скорочення чисельності цих морських тварин, причина якого залишалася тривалий час невідомою.

Важливо

Життя після смерті існує. Сірий кит десятиліттями підтримує екосистему на дні океану (відео)

До середини 20 століття через китобійний промисел у північній частині Тихого океану майже повністю зникли сірі кити. Але потім їхня популяція відновилася, і зараз вона налічує приблизно 14 500 особин. Раніше вчені припускали, що ці морські тварини можуть періодично вимирати через те, що їхнє середовище існування не може забезпечити їх достатньою кількістю їжі.

За останні 40 років учені спостерігали три хвилі незрозумілого масового вимирання сірих китів, які живуть у водах Тихого океану біля західного узбережжя Північної Америки Фото: Live Science

Але результати нового дослідження показують, що масова загибель китів пов'язана зі зміною клімату, наслідком якої є зменшення рівня морського льоду. Через це змінюються умови навколишнього середовища і все-таки це впливає на кількість доступної для харчування сірих китів їжі.

Перші дві хвилі масової загибелі сірих китів вчені пов'язують навпаки зі збільшенням крижаного покриву на кордоні між Тихим океаном і Північним Льодовитим океаном. Річ у тім, що така крига могла блокувати шлях міграції сірих китів і їм не вистачало їжі в арктичному регіоні, де вони проводили кілька місяців на рік, перш ніж знову поплисти на південь.

Довжина тіла дорослих сірих китів: у самок 12-15 м, у самців 11-14 м. Маса 15-35 т Фото: Wikipedia

Але останнє масове вимирання сірих китів, яке триває ось уже 4 роки, пов'язане якраз зі зменшенням рівня морського арктичного льодового покриву, вважають учені. Річ у тім, що на нижній частині цього льоду живуть водорості, які після смерті стають їжею для багатьох морських істот, якими харчуються сірі кити. Але якщо кількість льоду зменшується, то водоростей стає менше, а значить знижується кількість їжі китів. До того ж завдяки таненню льоду посилюються океанічні течії, які змінюють умови для життя істот, якими харчуються сірі кити.

Вчені вважають, що масова загибель сірих китів пов'язана якраз з перерахованими вище факторами і третя хвиля їхнього вимирання може тривати й надалі.

Водночас учені вважають, що зміна клімату не призведе до повного зникнення популяції сірих китів у північно-східній частині Тихого океану. Але умови в Арктиці сильно змінилися і китам буде набагато складніше вижити там під час міграції.

Фокус уже писав про те, що вчені знайшли причину повного зникнення двох видів китів .