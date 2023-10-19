Виявлено останки останнього відомого крокодила в Європі: він жив 4,5 млн років тому (фото)

Крокодили в Європу прийшли з Африки, але потім через зміну клімату вимерли тут.

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Палеонтологи виявили в Іспанії зуб стародавнього крокодила, який жив 4,5 млн років тому. Цей зуб належав одному з останніх крокодилів, які мешкали в Європі. Ця знахідка підтверджує версію про те, що приблизно 6,2 млн років тому крокодили перемістилися з Африки до Європи дном висохлого Середземного моря, пише Live Science.

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На палеонтологічній ділянці, площею 30 квадратних метрів, розташованій у провінції Гранада в Іспанії, розкопки вперше почалися на початку 2000-х років. За цей час учені виявили тут понад 2 тисячі скам'янілих останків стародавніх тварин, включно з давно вимерлими слонами, рептиліями, амфібіями та рибами.

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Під час нових розкопок іспанські палеонтологи виявили зуб стародавнього крокодила, вік якого становить 4,5 млн років. Вчені вважають, що цей хижак належав до роду Справжні крокодили і був схожий на сучасних нільських крокодилів, що мешкають в Африці.

Учені вважають, що цей хижак належав до роду Справжні крокодили і був схожий на сучасних нільських крокодилів, що мешкають в Африці (на фото) Фото: Wikipedia

За словами палеонтолога Б'єнвенідо Мартінеса Наварро, виявлений зуб крокодила є найпізнішим свідченням існування крокодилів у Європі з усіх скам'янілостей, які були виявлені раніше. До цього рештки крокодилів, які жили мільйони років тому в Європі, відносилися до найпізнішого періоду міоцену (ця епоха тривала з 23 млн до 5,3 млн років тому) і до найбільш раннього пліоцену (ця епоха тривала з 5,3 млн до 2,6 млн років тому).

Під час нових розкопок іспанські палеонтологи виявили зуб стародавнього крокодила, вік якого становить 4,5 млн років Фото: Live Science

Наразі вчені вважають, що крокодили перебралися до Європи приблизно 6,2 млн років тому перед тим як Середземне море повністю висохло під час Мессінської кризи солоності. Ця криза виникла через те, що на Землі значно знизилася температура і рівень світового океану зменшився на 70 метрів. Таким чином з Атлантичного океану стало надходити менше води в Середземне море. Але також рух літосферних плит призвів до того, що дно океану поруч із Гібралтарською протокою значно піднялося. Тож Середземне море опинилося в повній ізоляції і зрештою повністю висохло. Свідченням цього є величезний шар солі, завтовшки в 3 км у деяких місцях, який був виявлений у 70-х роках минулого століття під десятками метрів відкладень на дні Середземного моря.

На палеонтологічній ділянці, площею 30 квадратних метрів, розташованій у провінції Гранада в Іспанії, розкопки вперше почалися на початку 2000-х років. За цей час учені виявили тут понад 2 тисячі скам'янілих останків стародавніх тварин, включно з давно вимерлими слонами, рептиліями, амфібіями та рибами... Фото: Live Science

За словами вчених, через це деякі види тварин з Африки змогли перебратися в Європу. Мессинська криза солоності тривала приблизно 700 тисяч років. Середземне море знову наповнилося водою завдяки тому, що дно Атлантичного океану знову опустилося, а також через підвищення температури на Землі.

Іспанські вчені вважають, що крокодили, які прибули до Іспанії з Африки в пліоцені, коли клімат у Європі став холоднішим і сухішим. Але в ранньому періоді цієї епохи тут існував більш вологий тропічний клімат.

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