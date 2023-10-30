Зміцнює серце та судини. Вчені розповіли про користь вживання риби

У новому дослідженні вчені проаналізували великий набір даних і виявили позитивний вплив вживання риби на ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Хоча від певного виду приготованої риби, все ж, варто утриматися.

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Риба є затребуваним продуктом харчування і невід'ємною частиною щоденного меню мільйонів людей. У цього популярного продукту, схоже, є ще одна особливість, яка непомітно захищає і зміцнює наше здоров'я. У нещодавно опублікованому метааналізі вивчається зв'язок між споживанням риби і ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ), що проливає світло на широку дискусію навколо дієти і серцево-судинного здоров'я, пише Medical News.

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Під час систематичного вивчення різних досліджень, опублікованих у період з 2012 по 2023 р., вчені оцінили рівень ризику, пов'язаний з високим і низьким споживанням риби. Колективні дані 18 відібраних досліджень, проведених у десяти країнах, засвідчили, що при більш високому споживанні риби ризик серцево-судинних захворювань знижується на 8%.

Аналіз виявив значну користь від споживання 50 г риби щодня або двох-трьох 150-грамових порцій щотижня, що свідчить про зниження ризику як життєзагрозливих, так і нежиттєзагрозливих серцево-судинних захворювань. Зокрема, споживання жирної риби, багатої на омега-3 поліненасичені жирні кислоти, було пов'язане з 12%-вим зниженням ризику смертельних і несмертельних ССЗ завдяки протизапальним властивостям і здатності знижувати агрегацію тромбоцитів.

Однак при високому споживанні смаженої риби спостерігалося збільшення ризику серцево-судинних захворювань, що пояснювалося наявністю насичених жирних кислот у рослинній олії.

Отримані результати узгоджуються з наявними уявленнями про споживання риби як профілактичний захід проти серцево-судинних захворювань, хоча і з застереженням про можливий вплив забруднюючих воду речовин, таких як ртуть і мікропластик. Аналіз потребує проведення більш комплексних досліджень для точного з'ясування взаємозв'язку між споживанням риби, здоров'ям людини та забрудненням довкілля.

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